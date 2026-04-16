Velika tragedija u Salcburgu, život je izgubio bivši reprezentativac Austrije.

Užasne vijesti iz svijeta fudbala. Bivši golman Juventusa i Arsenala Aleks Maninger poginuo je u saobraćajnoj nesreći u 48. godini.

Kako se navodi u izvještaju policije, on je nastradao na neobezbijeđenom pružnom prelazu u Salcburgu kada je voz naletio na njegov automobil.

Former Juventus and Arsenal GK Alex Manninger has passed away in a car accident at 48 years old.



Maninger je bio prvi Austrijanac koji je ikada igrao za Arsenal i osvojio je titulu Premijer lige i FA kup sa "tobdžijama" u sezoni 1997/98.

Golman je napustio Hajberi 2002. godine nakon što je ispao iz konkurencije, a zatim je u karijeri igrao za još 10 klubova uključujući Torino, RB Salcburg, Udineze, Juventus i Augzburg, prije nego što se vratio u Premijer ligu.

Kada je napustio Augsburg 2016. godine, Maninger je trenirao sa Liverpulom kako bi održao kondiciju za utakmice dok je tražio klub, ali nikada nije zabilježio zvanični nastup za "redse". Za reprezentaciju Austrije je branio 33 utakmice.