Najteži poraz Milana u Seriji A ove sezone.

Milan je pregađen na svom San Siru u utakmici protiv Udinezea 0:3, pa su njegovi igrači posle meča ispraćeni zvižducima u svlačionicu. Srpski internacionalac Strahinja Pavlović odigrao je cio meč za domaće, a Luka Modrić (40) je zamenjen u 72. minutu, kada je umjesto njega ušao Ardon Jašari i kada je sve bilo gotovo.

Udineze je odigrao maestralan meč, Nikolo Zaniolo je podsjetio zašto je bio jedan od najvećih talenata, Holanđanin Jurgen Ekelenkamp bio je strelac i asistent za goste, a nije moglo da prođe ni bez gola Francuza Artura Ate (23). Mogla je pobjeda gostiju da bude još ubedljivija, a sramota domaćih još i veća, jer će posle ovakvog epiloga biti definitivno završene priče o borbi za titulu, koja praktično više i ne postoji

Inter je sedam utakmica prije kraja na velikih devet bodova više od trećeplasiranog Milana uz odigrani meč manje, a drugoplasirani Napoli zaostaje sedam poena za liderom.

Roso-neri su imali ove sezone nekoliko perioda u kojem su u kontinuitetu ostvarivali dobre rezultate i stali uz rame Interu, ali su u poslednja četiri kola definitivno ispali iz trke za titulu. U tom periodu su izgubili od Lacija na Olimpiku (0:1), u prošlom kolu od Napolija na "Maradoni" (0:1), a sada su poniženi kod kuće od Udinezea. Tako se ne može u borbu sa dominantnim nerazurima, bez obzira na to što je u Milanu od prošlog ljeta "večni" Luka Modrić.



