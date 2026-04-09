Fudbalski klub Marsej promijenio je svoj grb i novi dizajn se nikako ne dopada navijačima ni ljubiteljima fudbala.

Olimpik iz Marseja je šokirao i svoje navijače i ljubitelje fudbala. Odlučio je da promijeni dobro poznati grb i da ga redizajnira. Novi logo je takav da je teško pogoditi o kom klubu se radi, a kamoli da je u pitanju jedan od najpoznatijih francuskih timova.

Na zvaničnim nalozima na društvenim mrežama potvrđena je promjena i retko koji komentar je pozitivan. Teško je prepoznati dobro poznato slovo "M" po kom je klub bio dobro poznat. Većina komentara je negativna i malo ko smatra da je ovo bio dobar potez.

Uostalom, pogledajte i sami kako izgleda novi grb čuvenog kluba.

Marseille’s new logopic.twitter.com/lfVaVhQ2re — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG)April 8, 2026

Marsej je trenutno na četvrtom mjestu sa 49 bodova, ima poen manje od trećeplasiranog Lila i u preostalih sedam kola vodiće se velika borba za mjesto u Ligi šampiona pošto 49 bodova ima petoplasirani Monako, a poen manje ima Lion.



