U utakmici Srpske lige izbila je tuča među navijačima, ali je susret posle incidenta nastavljen

Izvor: Screenshot/Instagram/@nize_lige_vojvodine

Utakmica Srpske lige Vojvodina između Slobode iz Donjeg Tovarnika i Veternika, odigrana u Ogaru u okviru 20. kola, ostala je u sijenci ozbiljnih incidenata koji su izbili pred sam kraj susreta.

Do velikog sukoba došlo je u finišu meča, kada su se sukobili domaći igrači i navijači Veternika. Prema svjedočenjima prisutnih, nastao je opšti haos koji je trajao duže nego što je smio - došlo je do tuče u kojoj su korišćeni i kaiševi, a pojedini učesnici zadobili su povrede glave.

Situacija je dodatno eskalirala kada je jedan od izgrednika udario policajca u glavu. I pored napada na službeno lice i povrijeđenih učesnika, nije bilo hapšenja na licu mjesta. Uprkos svemu što se dogodilo, odlučeno je da se utakmica nastavi. Delegat meča procijenio je da postoje uslovi da se susret privede kraju, pa je nakon duže pauze igra nastavljena.

Utakmica je u trenutku prekida bila neriješena 1:1, a odluka je pala duboko u sudijskoj nadoknadi. U čak 18. minutu nadoknade Branislav Pjošta postigao je gol i donio Veterniku pobjedu rezultatom 2:1. Prije toga su isključeni fudbaler Slobode Vukašin Mladenović i trener domaćeg tima Zdravko Trivković, koji je tokom sukoba izvukao najdeblji kraj.