Ognjen Mimović otkrio kako je bilo voditi bitke protiv asova Atletiko Madrida i Čelsija, Aleksa Baene i Marka Kukurelje

Reprezentacija Srbije vratila se iz Španija u Beograd i nastavila pripreme za prijateljsku utakmicu protiv Saudijska Arabija, koja će biti odigrana u Bačkoj Topoli.

Desni bek Reprezentacija Srbije Ognjen Mimović ocijenio je da je duel protiv aktuelnog prvaka Evrope bio važna lekcija za tim.

„Sigurno jedna od najkvalitetnijih reprezentacija na svijetu. Rezultat je bio realan, ali za nas je ovo bila sjajna provjera da vidimo gdje smo i šta moramo da unaprijedimo“, kazao je Mimović.

Iako je Srbija poražena 3:0, on ističe da je tim u pojedinim momentima pokazao da može igrati protiv vrhunskih selekcija.

„Pokazali smo da možemo da pariramo, ali nam je nedostajalo više strpljenja i boljih rješenja u završnici. Ovakve utakmice su veoma važne za naš razvoj.“

Posebno je naglasio brzinu i uigranost španske selekcije, ističući da su njihove reakcije nakon izgubljene lopte na vrhunskom nivou.

„Imate bukvalno djelić sekunde da donesete odluku. To je za nas defanzivce bila velika škola“, rekao je Mimović.

Dodao je da su igrači poput Pedri ključni za organizaciju igre, jer cijeli tim funkcioniše uigrano i brzo reaguje u svakoj situaciji.

Mimović je istakao i da će ovakva iskustva biti značajna u narednim izazovima, posebno u utakmicama protiv Njemačka, Holandija i Grčka.