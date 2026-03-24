Bivši fudbaler Zlatan Ibrahimović ne iznosi često u javnosti detalje iz privatnog života, ali je jednom prilikom govorio o supruzi Heleni Seger.

Legendarni fudbaler Zlatan Ibrahimović poznat je po britkom jeziku, ali uvijek iskrenom stavu. Arogantan pristup Šveđanina je česta pojava, iako ne govori često o privatnom životu, jednom prilikom otkrio da bez obzira na lagodan finansijski život njegova porodica živi kao "sav normalan svijet". Preciznije, supruga Helena Seger obavlja sve kućne poslove.

Ibrahimović je prije nekoliko godina riješio da se povuče sa terena, poslije duge i vrlo uspješne karijere. Bila je to velika promjena u životu jednog od najboljih fudbalera svijeta, ali kao i svaki novi period, lako ga je prevazišao uz porodicu, posebno suprugu. O uticaju bivše manekenke Helene govorio je jednom prilikom i u intervjuu za "ABTalks" otkrio da su njeni savjeti bili "zlata vrijedni".

"Žena mi je rekla da zapamtim ko je brinuo o meni prije nego što sam počeo da se brinem o porodici. Ona je odustala od svoje karijere zbog mene.U svemu me je pratila, odustala je od svega samo zbog mene", rekao je Ibrahimović vrlo brzo po okončanju karijere.

Prema riječima Zlatana Ibrahimovića, mora da postoji balans u vezi:

"Ona ima veću odgovornost za neke stvari, za neke druge imam ja veću odgovornost. Ljudi možda misle da smo mi porodica koja živi nekim luksuznim životom, ali zapravo o realnosti ona kuva i pere. Jedina pomoć je što imamo čistačicu", dodao je Šveđanin za kojeg je jasno da je tokom igračke karijere imao izdašne ugovore.

Porodica je stub uspjeha, kad je u pitanju Zlatan Ibrahimović. Baš zbog toga, proslavljeni fudbaler se trudio da isti tretman podari i sinovima. Maksimilijan i Vinsent su, bez obzira na planetarno poznatog oca, imali jedno sasvim prirodno odrastanje.

Helena je 11 godina starija od Zlatana. Međutim, godine su u njihovoj ljubavnoj priči bile samo broj. Par se upoznao na parkingu, a jednom prilikom potrudila se da objasni kako je početak njihovog odnosa izgledao.

"Kada sam upoznala Zlatana, imao je 21 godinu, a ja 32. Imala sam bogatstvo i karijeru, nije mi bio potreban fudbaler da me hrani. Bila sam samostalna. On čak nije bio moj tip. Kada sam ga prvi put vidjela, svojim ferarijem zagradio je moj mercedes na parkingu u Malmeu. Zapravo, vidjela sam samo veliki nos i zlatni sat na ruci. Pošto sam bila loše raspoložena, izvikala sam se na njega. Prilično grubo rekla sam mu da pomjeri automobil. Mislim da mu se to nije svidjelo", izjavila je Helena u jednom od rijetkih intervjua.