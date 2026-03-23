Antoan Grizman je odlučio da prihvati ponudu Orlando sitija.
Jedan od najskupljih fudbalera svih vremena Antoan Grtzman oprašta se od evropskog fudbala. Odmah poslije "Madrilenja", koji je njegov Atletiko izgubio od Real Madrida poslije preokreta 3:2, stigle su vijesti da je to i poslednji gradski derbi glavnog grada Španije koji je legendarni Francuz odigrao.
Njegov novi klub od leta biće Orlando siti, ambiciozni projekat američkog fudbala. Osnovan je prije samo 16 godina i već je zimus pokušao da dovede Grizmana, ali bezuspješno, međutim bili su uporni i uspjeli su da izdejstvuju transfer za ljeto.
Grizman stiže u Orlando siti bez obeštećenja, a dobiće dvogodišnji ugovor, jedan od najvrjednijih u MLS. Za sada nema tačnih informacija o kom novcu se radi, međutim nema sumnje da je Grizman zaslužio ozbiljan novac, na osnovu karijere i igara koje i danas pruža.
Antoine Griezmann, expected to sign a TWO year deal at Orlando City.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)March 23, 2026
Orlando City will offer Griezmann their number 7️⃣ shirt, Antoine can sign the contract already this week.
Coming to the MLS. ⭐️pic.twitter.com/bmzmsFjKxe
Grizman (35) je na ovaj način završio sa "ozbiljnim fudbalom" i kao brojni drugi fudbaleri njegovih godina odlučio se za slabiju ligu, punu potencijala, gdje će moći lijepo i da zaradi.
Grizman je inače proveo ukupno sedam godina u Atletiko Madridu, u dva mandata. Igrao je još i za Real Sosijedad, dok je prelaskom u Barselonu u ljeto 2019. godine ušao u istoriju fudbala. Tada ga je Barsa platila 120 miliona eura i to je do dana današnjeg jedan od najvećih transfera, ukupno šesti na listi.