Srpski golman postigao autogol u porazu svog Brentforda od Brentforda.

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Đorđe Petrović (26) postigao je autogol na utakmici svog Bornmuta protiv Brentforda. Pri rezultatu 1:0 za protivnički tim, Petrovića je napucao saigrač, Francuz Bafode Dijakite (24) i to dok je stajao na gol-crti. U djeliću sekunde nije mogao da reaguje na bilo koji način, već samo da vidi kako se na semaforu menja rezultat u 2:0 za Brentford.

Pogledajte tu situaciju:

Bornmut Brentford Izvor: YouTube/TV Arena sport

Petrović brani za Bornmut od ovog leta i dolaska iz Čelsija, u kojem je u prethodne dvije godine dobio šansu u svojoj prvoj sezoni među "plavcima", 2023/24, ali ne i u drugoj. U grad na jugu Engleske stigao je posle pozajmice Strazburu.

Bornmut je trenutno 15. na tabeli Premijer lige, a Petrović je branio u svim mečevima.