Desni bek je ove sezone odigrao 11 utakmica u svim takmičenjima zbog povrede tetive

Izvor: Thomas COEX / AFP / Profimedia

Fudbaler Real Madrida Trent Aleksander-Arnold odsustvovaće oko dva mjeseca zbog povrede butine. Aleksander-Arnold se povrijedio sinoć, u 55. minutu utakmice protiv Atletika iz Bilbaa (3:0) i posle ukazane pomoći napustio je teren.

Izvor Bi-Bi-Sija (BBC) prenio je da će 27-godišnji engleski fudbaler odsustvovati oko dva mjeseca.

Desni bek je ove sezone odigrao 11 utakmica u svim takmičenjima zbog povrede tetive.

Pošto će se desni bek Dani Karvahal vratiti na teren početkom 2026. godine, šansu će na toj poziciji dobiti Federiko Valverde, prenio je BBC.