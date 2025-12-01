Srpski fudbaler Dušan Vlahović se povrijedio i na teren neće ulaziti minimum dva i po mjeseca.

Izvor: Matteo Bottanelli/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Juventus je u problemu, jer je srpski napadač Dušan Vlahović doživio povredu zbog koje će duže vremena odsustvovati sa terena. Bivši golgeter Fiorentine se povredio u 30. minutu meča sa Kaljarijem, naknadno se oglasio i klub i nije imao lijepe vijesti - povreda je ozbiljnija, baš kako je i sam Vlahović pretpostavio po izlasku sa terena.

"Testovi su otkrili povredu visokog stepena mišićno-tetivnog spoja dugog aduktora lijeve noge. Biće neophodne dodatne medicinske konsultacije kako bi se odredio najprikladniji tretman", navodi se u saopštenju Juventusa.

I ne treba govoriti koliki je ovo problem za Juventus, a i za Dušana Vlahovića. Tek što je dobio veću minutažu i povjerenje novog trenera Lučana Spaletija, Vlahović će morati na dužu pauzu. Predviđanja su da će Dušan Vlahović biti van terena dva i po mjeseca prema najoptimističnijem scenariju.

Kako italijanski mediji tvrde, još nije poznato da li će biti potrebna i operacija, u slučaju da se to dogodi, period oporavka bi se, naravno, produžio. Bivši igrač Partizana mogao bi da propusti između 14 i 18 mečeva u dva tri takmičenja - Ligi šampiona., Seriji A i Kupu Italije. Među tim susretima su i neki vrlo važni mečevi, što će definitivno koštati Juventus.