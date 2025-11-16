Selektor Srbije Veljko Paunović preuzeo odgovornost za loš početak utakmice protiv Letonije u Leskovcu.

Selektor reprezentacije Srbije Veljko Paunović preuzeo je na sebe odgovornost za loš početak meča protiv Letonije u Leskovcu. Njegov tim je gubio 0:1 u poslednjem meču kvalifikacija za Mundijal, a onda su rezervisti Aleksandar Katai i Aleksandar Katai donijeli preokret.

"Zahvalan sam igračima jer smo uspješno priveli meč kraju, uspjeli smo da preokrenemo rezultat u drugom poluvremenu jer su uporni, sjajni momci, jer se odnos podigao posle poluvremena. Mislim da sam napravio grešku što sam forsirao momke koji su imali umor, koji su imali posledice iz meča protiv Engleske i bilo je neophodno da napravimo izmjenu i ti momci su unijeli preokret", rekao je selektor Veljko Paunović, misleći na startere Nemanju Radonjića, Sašu Lukića i Strahinju Pavlovića.

Srbija je trijumfom završila neuspješno učešće u kvalifikacijama za Mundijal, u kojima neće igrati ni u baražu. Paunović je zahvalan publici u Leskovcu na podršci, kao i golmanu Predragu Rajkoviću.

"Mnogo mi je drago da je publika na kraju reagovala pozitivno, vidjela lijep fudbal i lijepe šanse, a moram da kažem da je i Rajković napravio par sjajnih intervencija koje su nam dale mogućnost za preokret u drugom poluvremenu".

"Izvukao sam zaključke i video"

"Izvukao sam zaključke, vidio sam stvari, mogućnosti i predispoziciju koje imamo. Okolnosti su teške za našu reprezentaciju, jer se nismo kvalifikovali za Svjetsko prvenstvo, igrali smo protiv protivnika bez pritiska, publika se ni u jednom trenutku nije okrenula protiv nas, ni kada smo gubili. Mislim da ima puno posla, ali i puno potencijala i da bi trebalo da se sagleda jasna vizija kojim putem i kako raditi u budućnosti. Što se mene tiče, meni je dosta jasno".

"Volim da naša ekipa bude dinamična, da ima različite mogućnosti, da napada na različite načine, da kad god imamo loptu u posjedu to radimo sa smislom i u skladu sa našim mogućnostima i talentom. U drugom poluvremenu bilo je jako dobrih saradnji na terenu, sa loptom i bez lopte, posle izgubljene lopte i jako mi je bilo drago da to vidim. Dobili smo veoma dobar uzorak u drugom poluvremenu na koji način možemo da radimo"