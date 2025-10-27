Timi Maks Elšnik neće uskoro sa "Marakane". Upravo je produžio ugovor do 2028. godine.

Izvor: MN Press

Iako je u jednom trenutku delovalo da će otići iz Beograda, Timi Maks Elšnik je sada produžio ugovor. Nakon serije sastanaka na "Marakani" zbog nekoliko loših rezultata jedan od prvih poteza kluba je potpisivanje novog ugovora sa vezistom iz Slovenije.

"Crvena zvezda sa velikim zadovoljstvom obavještava javnost da je iskusni vezni fudbaler i reprezentativac Slovenije Timi Maks Elšnik produžio saradnju sa našim klubom do 2028. godine.

Timi Maks Elšnik je pojačao naš klub u ljetnjem prelaznom roku 2024. godine i od tada je odigrao 69 utakmica i postigao osam golova. Sa Crvenom zvezdom je do sada osvojio prvenstvo i Kup Srbije. Crveno-bijeli dres je nosio i na mečevima Lige šampiona, kao i Lige Evrope i bio jedan od najznačajnijih igrača u ekipi", navodio se u saopštenju Crvene zvezde.

Timi Maks Elšnik ima 27 godina i još kao omladinac je otišao u Englesku. Igrao je za Derbi Kaunti, Svindon, Mensfild i Nortempton prije povratka u domovinu. Posle četiri godine u Olimpiji došao je u Crvenu zvezdu 2024. godine. Za selekciju svoje zemlje igrao je u U17, 19 i U21 nivou, a kao senior ima 32 nastupa i jedan gol i to Portugalu.

(MONDO, N.L.)