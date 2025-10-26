Još velikih problema za reprezentaciju Srbije

Izvor: MN Press

Kapiten reprezentacije Srbije Aleksandar Mitrović (31) doživeo je povredu lista pred jako važne utakmice protiv Engleske na Vembliju 13. novembra i Letonije u Leskovcu 16. novembra.

"Naš igrač Aleksandar Mitrović doživeo je na treningu povredu mišića lista lijeve noge. Biće podvrgnut sveobuhvatnoj rehabilitaciji pod nadzorom ljekarskog tima i stručnog štaba, da bi bio osiguran njegov potpuni oporavak i brzi povratak na teren. Želimo svom igraču brzi oporavak", objavio je Mitrovićev klub, Al-Rajan, trenutno četvrtoplasirani u Kataru.

S obirom na to da nije navedeno kada bi Mitrović mogao da se vrati na teren, postoji realna mogućnost da ne bude na raspolaganju vršiocu dužnosti Zoranu Bati Mirkoviću ili eventualno novom selektoru za poslednje kvalifikacione utakmice za Mundijal, u kojima naš tim ima samo još teoretsku šansu da se plasira na Svetsko prvenstvo.