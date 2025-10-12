Nevjerovatni rezultati Farskih Ostrva u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Ostvarila su četiri pobjede, što se nikad nije dogodilo.

Izvor: Šimánek Vít / ČTK / Profimedia

Poraz Crne Gore od Farskih Ostrva (4:0) jeste debakl, ali definitivno se mijenja fudbalska mapa Evrope.

Farani su nakon što su nadigrali “sokole” pokazali kvalitet i protiv Češke – savladali su je u Toršaunu 2:1.

I došli na samo bod minusa na tabeli kvalifikacione grupe za Mundijal, mada drugoplasirani Česi i dalje sve drže u svojim rukama.

Farska Ostrva imaju čak 12 bodova, a danas su poveli u 67. minutu kada se upisao Sorensen.

U 78. je izjednačio Karabec, ali je već u 81. Agnarson postavio konačan rezultat.

Hrvatska ima 13 bodova pred večerašnji duel sa Gibraltarom, Česi isto toliko i dva meča više, a Farani 12 u šest odigranih utakmica.