Izvor: MONDO/Anastasija Đonović

Kao dječak je prošao Omladinsku školu Budućnosti, bio je prvotimac i kapiten plavo-bijelih, a nakon profesionalne fudbalske karijere prožete inostranstvom i reprezentacijom odlučio se za ulogu trenera – opet je počeo od starta i ponovo je došao trenutak za rastanak…

Ivan Delić je kao jedan od najtalentovanijih trenera svoje generacije počeo da radi u Omladinskoj školi Budućnosti, učestvovao je u stvaranja talentovanih igrača iz godine u godinu, a onda je zaslužio ulogu pomoćnog trenera u prvom timu, pa i da privremeno radi kao šef stručnog štaba.

Međutim, došlo je vrijeme za rastanak – Delić se sa klubom razišao prijateljski potpisavši sporazumni raskid saradnje u društvu izvršnog direktora Predraga Kažića i sada je definitivno da neće biti dio stručnog štaba Dejana Vukićevića.

„Nakon dugog i posebnog perioda u kojem sam imao čast da budem dio FK Budućnost kao trener, došao je trenutak da se oprostim od kluba koji je obilježio važan dio mog života i karijere. Zahvaljujem se upravi kluba na ukazanom povjerenju, izvršnom direktoru Predragu Kažiću na fer i korektnoj saradnji, svim igračima sa kojima sam imao priliku da radim – na trud, profesionalizmu i zajedničkim borbama, kao i stručnom štabu i svim zaposlenima u klubu koji svakodnevno daju sve od sebe da Budućnost ide naprijed“, rekao je na oproštaju Ivan Delić, koji je dodao.

„Posebnu zahvalnost dugujem najvjernijim navijačima Varvarima – vaša podrška, energija i ljubav prema klubu su neizmjerna snaga koja nosi tim. Bilo je i uspona i padova, ali ste vi uvijek bili tu – uz nas, bez obzira na sve, to se ne zaboravlja. Odlazim uzdignute glave, ponosan na sve što smo zajedno postigli i sa srcem punim emocija, jer će FK Budućnost zauvijek imati posebno mjesto u mom životu“, rekao je Delić, koji je na kraju poentirao…

„Želim klubu sve najbolje u budućnosti, a novom stručnom štabu puno uspjeha i sreće. Vidimo se ponovo, jer Buducnost se ne napušta – ona se uvijek nosi u srcu, gdje god da ideš“.