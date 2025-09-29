Zeleni karton u fudbalu, po pravilima koje FIFA uvodi, koristiće samo treneri i sudije.

Izvor: Kurir/ULMER / imago sportfotodienst / Profimedia

Svjetsko prvenstvo u fudbalu za igrače do 20 godina trenutno se igra u Čileu i a njemu se 24 selekcije sa svih krajeva planete bore za titulu. Ovaj Mundijalito razlikuje se od svih prethodnih jer je FIFA uvela veliku promjenu pravila - u upotrebi je i zeleni karton!

Prvi put u istoriji fudbala koristi se taj termin, a zeleni karton nije vrsta sankcije koju sudija izriče fudbalerima, kao što je slučaj sa žutim i crvenim kartonom. Zapravo, zeleni karton ni ne koristi sudija već dvojica trenera koji na taj način mogu da provjere njegove odluke. Najlakše objašnjeno - zeleni karton je neka vrsta "čelendža", ako bismo upotrijebili košarkašku terminologiju.

Kako se koristi zeleni karton u fudbalu?

Nakon što sudija donese odluku koja može biti provjerena VAR tehnologijom, trener ima pravo da uloži zeleni karton i tako zatraži preispitivanje dešavanja na terenu. Zeleni karton može da utiče na promjenu odluke o dosuđenom ili nedosuđenom penalu, crvenom kartonu ili golu, ali i kada je javna opomena greškom sudije pokazana pogrešnom fudbaleru.

FIFA još testira uvođenje novog kartona u masovnu upotrebu, pa je zbog toga izabrano Svjetskog prvenstvo za igrače do 20 godina. Oni igraju na visokom nivou, ali to još nije seniorska konkurencija. Ukoliko sve prođe u najboljem redu, u narednim godinama ćemo ovakve scene viđati na stadionima širom svijeta - a postavljaće se pitanje samo koliko zelenih kartona treneri dobijaju po utakmici i da li ih "gube" ako budu u pravu i promijene odluku.

Ko je prvi upotrijebio zeleni karton?

Na meču grupe C koji je Maroko riješio u svoju korist protiv Španije (2:0), selektor afričke selekcije Muhamed Uahbi iskoristio je zeleni karton i bio u pravu! Nakon što je sudija u 78. minutu dosudio penal za španski tim, selektor Maroka zatražio je gledanje snimka, a ne samo da je promijenjena ranije donijeta odluka već je i mladom napadaču Španije pokazan žuti karton.

Tako su Marokanci i Španci ušli u fudbalsku istoriju, a koliko će značajni za nju biti ostaje da se vidi. FIFA tvrdi da će tek nakon završenog turnira i napravljene detaljne analize odlučivati o mogućnosti da svi treneri na svetu, tokom mečeva koje pokriva VAR tehnologija, imaju pravo na zeleni karton - barem po jedan u oba dijela meča.