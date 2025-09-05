Gosti su do vodstva stigli vrlo rano već u 3. minuti, mrežu je zatresao Luka Červ

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U ključnoj kvalifikacionoj utakmici za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026, Crna Gora je večeras poražena od Češke 0:2.

Gosti su do vodstva stigli vrlo rano već u 3. minuti, mrežu je zatresao Luka Červ.Crna Gora je pokušala da izjednači, a Andrija Bulatović je čak pogodio prečku, dok je Jovetić takođe zaprijetio.

Ovo je bio sedmi uzastopni poraz Crne Gore u duelma sa Češkom, bez osovjenog boda.

Poraz na domaćem terenu dodatno komplikuje situaciju "Sokola " u grupi L, gdje direktno mjesto vodi na Mundijal, a plasman na drugo može značiti plasman u baraž.

Ipak, ostaje prostora za ponovno rasplamsavanje nade- do kraja ciklusa ima još utakmica koje mogu preokrenuti situaciju u našu korist.