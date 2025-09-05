Fudbalska reprezentacija Njemačke lako i ubjedljivo poražena od Slovačke (2:0).

Izvor: Matthias Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

Mečevima u četvrtak uveče počeo je septembarski prozor u evropskim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo koje se igra na naredne godine. Svi timovi u Evropi imaju još mnogo posla do ovjere karata za Kanadu, SAD i Meksiko, a potpuno neočekivan i izuzetno veliki korak na tom putu na svom terenu napravila je Slovačka. Ostvarili su istoirjsku pobjedu protiv Njemačke (2:0), koja je bila potpuno nemoćna.

Kao da su potpuno izgubljeni na terenu izgledali su igrači koje je za ovaj meč birao selektor Njemačke Julijan Nagelsman. Posebno se to odnosi na defanzivca Antonija Ridigera, koji će postati glavna meta kritika na društvenim mrežama zbog onog što mu je uradio napadač Midlzbroa David Strelec. Prije njega je mrežu iza Olivera Baumana tresao i defanzivac David Hancko.

I refuse to believe rudiger is a real defenderpic.twitter.com/8BZNF72MEy — ️ (@MagicalXavi)September 4, 2025

Sa druge strane nismo vidjeli mnogo toga... Njemci su imali veći posjed lopte, 14 šuteva ka golu rivala, četiri u okvir gola, ali je falilo sve što je najavljivao Nagelsman. Tražio je da njegova ekipa dominira na terenu i da se na impresivan način kvalifikuje za Mundijal. Nedeljama je pričao o tome, prije nego što je u Slovačkoj dobio šamar od kojeg će da brine obrazi i narednih dana.

U istoj grupi je Sjeverna Irska savladala Luksemburg, što je joj bilo dovoljno da obezbijedi prvo mjesto u grupi nakon prvog kola. U drugoj rundi Njemci će baš protiv Irske igrati na svom terenu, dok će Slovaci gostovanjem u Luksemburgu moći da se učvrste na vrhu tabele.

Rezultati svih mečeva u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo: