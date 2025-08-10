Crvena zvezda ne planira da proda Šerifa Endiajea nakon što se pokazalo da je od esencijalnog značaja za igre ovog kluba.

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić odavno je rekao da niko od glavnih igrača ne može da ode dok se ne završe kvalifikacije za Ligu šampiona, a jedan od njih neće biti slobodan ni posle toga. Kako prenosi TV Arena Sport, Crvena zvezda je odlučila da bez obzira na sve zadrži Šerifa Endiajea.

Želja uprave kluba je da ga zadrži i u budućnosti, bez obzira na dolazak Arnautovića. "Sportski sektor kluba iz Ljutice Bogdana odlučio je da Endiaje nije na prodaju ovog ljeta. I da je transfer u toku, on se ne bi ostvario prije završetka kvalifikacija za UEFA Ligu šampiona, ali je klub svakako odlučio da odbije sve ponude za najboljeg strelca ekipe", objašnjava se u tekstu i dodaje da je njegov uticaj na igru prelomio, kao i da Šerif Endiaje pored ponuda ima želju da ostane.

Interesantno je da je Šerif Endiaje mogao u subotu protiv TSC-a da dođe i do svog stotog nastupa u dresu Crvene zvezde (klub broji i prijateljske utakmice), međutim Vladan Milojević odlučio se da na teren pošalje mahom mlađe fudbalere, da bi pobjedu joj donio Aleksandar Katai.

Što se tiče Šerifa Endiajea, može se reći da je najvažniji fudbaler Zvezde i da se to najbolje vidjelo protiv Leha, kada iako nije dao gol, asistirao je za vodeći Radeta Krunića i uz to je napravio još "sto sitnih stvari" koje su odredile tok utakmice.

Ugovor senegalskog napadača, koji će u januaru proslaviti 30. rođendan, ističe narednog ljeta. Zbog toga se pisalo da bi Zvezda mogla da ga proda, pominjale su se ponude iz Engleske i Francuske, međutim kako sada stvari stoje od toga neće biti ništa jer su na "Marakani" odlučili da ga zadrže.

U zvaničnim utakmicama Šerif Endiaje ima 38 golova za Zvezdu i 11 asistencija.