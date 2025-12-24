logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zašto vam je kosa kao slama? Evo šta radite pogrešno i šta savjetuju frizeri

Zašto vam je kosa kao slama? Evo šta radite pogrešno i šta savjetuju frizeri

Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
0

Saznajte zašto vaša kosa djeluje suvo i lomljivo, kako da je pravilno njegujete kod kuće i koje navike i proizvode izbjegavati da biste je vratili u zdrav i sjajan izgled.

Zašto vam je kosa kao slama? Evo šta radite pogrešno i šta savjetuju frizeri Izvor: Instagram

  • Suva i lomljiva kosa najčešće nastaje zbog pretjeranog stilizovanja toplotom, hemijskih tretmana i spoljašnjih faktora poput sunca, vjetra i tvrde vode.
  • Pravilna njega uključuje šampon bez sulfata, dubinsku hidrataciju, zaštitu od toplote, skraćivanje ispucalih krajeva i balansiranu ishranu bogatu vitaminima i mineralima.
  • Ako se stanje ne poboljšava, moguće je da stoji u pitanju hormonska ili zdravstvena neravnoteža i treba se posavjetovati sa ljekarom.

Gubitak vlage u kosi je najčešći razlog zbog kojeg kosa djeluje suvo, grubo i lomljivo, često opisujući se kao "kosa od slame". Uzroci mogu biti različiti – od pretjeranog stilizovanja toplotom, hemijskih tretmana, nepravilne njege, do spoljašnjih faktora poput sunčeve svjetlosti, vetra, hladnoće ili čak tvrde vode u domaćinstvu.

Frizerski stručnjak Jillian Allen iz Bespoke Salona u Fenixu objašnjava: "Suva i lomljiva kosa može da se pojavi kod svih, muškaraca i žena, ali češće kako starimo. Ako primjetite naglu promjenu u kvalitetu kose, obavezno se posavjetujte sa ljekarom jer to može biti znak unutrašnje neravnoteže".

Najčešći uzroci suve, lomljive kose

  1. Pretjerana upotreba toplote – pegle, figaro i fen mogu ukloniti prirodna ulja i oštetiti kutikulu dlake. Uvijek koristite sprej ili gel za zaštitu od toplote i smanjite temperaturu uređaja.

  2. Tvrda voda u domaćinstvu – minerali iz tvrde vode čine kosu suvom, lomljivom i otežavaju rast nove kose. Bolje je prati kosu mekom vodom ili koristiti filter za vodu.

  3. Plivanje u bazenima – hlor uklanja prirodna ulja, što slabi kosu i izaziva ispucale krajeve. Koristite kapu za plivanje i isperite kosu odmah nakon izlaska iz vode sa šamponom i regeneratorom za plivače.

  4. Hemijski tretmanifarbanje, izbjeljivanje, keratinsko ili trajno tretiranje oštećuje zaštitnu kutikulu dlake. Posvetite dodatnu njegu kosi nakon ovih tretmana.

  5. Neadekvatna ishrana – nedostatak vitamina i minerala (omega-3, B12, biotin, cink, gvožđe, proteini) utiče na suvu i lomljivu kosu. Uključite u jelovnik ribu, jaja, avokado, orahe, spanać i mahunarke.

  6. Pregrubo češljanje ili četkanje – može izazvati lomljenje dlake i nejednaku raspodjelu ulja. Češljajte kosu od krajeva ka korijenu i koristite regenerator ili sprej za lakše raščešljavanje.

Žena gleda svoju kosu u ogledalu
Izvor: olgaarmawir/Shutterstock

Kako njegovati suvu i oštećenu kosu kod kuće

  • Ne perite kosu prečesto – dovoljno je 1–2 puta nedjeljno.

  • Koristite šampon bez sulfata koji zadržava prirodnu vlagu.

  • Jednom nedjeljno duboko nahranite kosu regeneratorom ili maskom 

  • Smanjite upotrebu toplote i uvijek nanesite zaštitu od toplote 

  • Skraćujte ispucale krajeve i spavajte na jastuku od svile ili satena da biste smanjili lomljenje.

  • Nakon plivanja koristite specijalizovan šampon i regenerator za plivače.

  • Koristite mikrofiber peškir umjesto grubljeg trljanja da biste očuvali vlagu.

  • Zaštitite kosu od UV zračenja šeširom ili sprejevima.

Kada posjetiti ljekara

Ako, uprkos redovnoj njezi i promjenama u ishrani, kosa i dalje ostaje suva, lomljiva ili uočavate prekomjeran gubitak, posavjetujte se sa ljekarom. Hormonalni disbalansi, problemi sa štitnom žlijezdom, autoimune bolesti i novi ljekovi mogu biti uzrok problema. 

Tagovi

kosa njega kose savjeti

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ