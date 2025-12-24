Nakon iznenadne smrti devetogodišnjeg dječaka iz Bara Amara Rašketića, 15.novembra, Višem državnom tužilaštvu je dostavljen obdukcioni nalaz.

Izvor: MONDO

Otac dječaka Muharem Rašketić kazao je za Primorski portal da su iz Tužilaštva obavješteni da je ljekar obducent i vještak dostavio mišljenje u kome se navodi uzrok smrti.

“Na osnovu obdukcionog nalaza, mikroskiopskog pregleda tkiva i organa, dopunskih analiza i podataka iz medicinske dokumentacije, smrt je prirodna i nastupila je usled bakterijskog trovanja krvi (sepse) kao komplikacije ovčijih boginja, navodi se u obdukcionom nalazu”, kazao je Rašketić.

Dodaje da njegova porodica traži pravdu sa namjerom da se nikada ni jednom djetetu, niti roditeljima ponovi tragedija koju su doživjeli.

“Izgubili smo našeg Amara. Do te dječije bolesti, naš sin nikada ranije nije imalo zdravstvene probleme. Nakon što je dobio boginje sedam puta smo vodili dijete u četiri zdravstvene ustanove. Niko od ljekara nije tražio da se urade laboratorijski nalazi. Dijete nije imalo terapiju za tih nekoliko dana, a bilo mu je sve lošije. Govorili su „to su boginje“. Boli nas što je u 21. vijeku naš sin umro od sepse. Znam da mog sina ne mogu vratiti. Tražim pravdu kako se nikada nikome ovako nešto ne bi dogodilo, kazao je Rašketić.

Primorskom portalu su u Višem državnom tužilaštvu potvrdili da je ljekar obducent i vještak dostavio mišljenje.

“U predmetu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, formiranom povodom smrti djeteta iz Bara, po naredbi ovog tužilaštva obavljena je obdukcija i dostavljen obdukcioni nalaz. U daljem toku postupka, tužilaštvo će preduzeti sve mjere i radnje za kojim se ukaže potreba u cilju donošenja odluke u predmetu”, rečeno je Primorskom portalu u Višem državnom tužilaštvu.

Zbog teže kliničke slike dječije bolesti, boginja, praćene visokom temperaturom, roditelji su za nekoliko dana, vodili dječaka u četiri zdravstvene ustanove: dvije privatne u Ulcinju i Sutomoru, dvije državne: Klinički centar Crne Gore u Podgorici i Opštu bolnicu Bar u kojoj je dijete preminulo, 15.novembra.

VDT-o je naložilo Upravi policije OB Bar da ovom tužilaštvu dostave potrebna obavještenja i kompletne medicinske dokumentacije.

Podsjetimo, dječak je prvo pregledan u privatnoj zdravstvenoj ustanovi u Ulcinju. Nakon toga u privatnoj bolnici u Sutomoru gdje je preporučeno roditeljima da povedu dijete u Klinički centar Crne Gore. Prije kobnog dana, roditelji su, dva sata iza ponoći dijete doveli na pregled pedijatru u Opštu bolnicu Bar. Ni te noći nije hospitalizovan. Nekoliko sati kasnije, roditelji sa djetetom opet dolaze u Opštu bolnicu Bar. U jutarnjim satima, na žalost, dječak je preminuo.

Iz Opšte bolnice Bar su saopštili javnosti “da je u skladu sa standardnim procedurama, bolnica pokrenula internu provjeru svih aspekata pružene njege”. Do sada o tragediji koja je potresla Bar, Crnu Goru, region, ovim povodom nisu se oglašavali iz Kliničkog centra Crne Gore.

Desetak dana nakon tragedije zabranjen je rad privatne zdravstvene ustanove Ambulanta pedijatrije „Unimedica“ nakon što su inspekcije Ministarstva zdravlja utvrdile niz nepravilnosti u radu.

“Ovaj korak uslijedio je u okviru ispitivanja okolnosti tragične smrti devetogodišnjeg dječaka Amara Rašketićakoji koji je bio liječen u ovoj ustanovi”, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Iz PZU “Unimedica” su reagovali na saopštenje ministarstva zdravlja navodeći “da privremena zabrana rada nije ni na koji način povezana sa načinom liječenja preminulog dječaka”.

“Ova mjera izrečena je isključivo zbog administrativnih, kadrovskih i sličnih tehničkih nedostataka, što je jasno konstatovano u inspekcijskim zapisnicima”, tvrde iz PZU “Unimedica”.

Iz Višeg državnog tužilaštva su naveli da će u daljem toku postupka nastaviti sa preduzimanjem svih neophodnih mjera i radnji za kojima se ukaže potreba radi donošenja odluke u predmetu.