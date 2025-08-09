Aleksandar Katai odbio je da preuzme kapitensku traku protiv Leha, a razlog je bio poseban

Izvor: x/printscreen/@MozzartBet

Crvena zvezda savladala je Leh u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Jedan od junaka ovog meča zasigurno je bio Rade Krunić, a to je primijetio i Aleksandar Katai, pa je džentlmenski postupio prema kolegi. Riješio je reprezentativac Srbije da ne uzme kapitensku traku u meču protiv Leha, već da zbog dobre igre ona ostane na ruci momka rođenog u Foči.

Bio je Katai pored aut linije i pripremao se da uđe u meč u 78. minutu protiv Leha, a kao izmena Bruna Duartea. Stajao je pored Srbina i Marko Arnautović koji je bio izmjena za Šerifa Endiajea, a baš u tom trenutku prišao je i Rade Krunić. Želio je igrač Zvezde da kapitensku traku uruči Kataiju, ali s obzirom na to da je susret ulazio u završnicu, Katai je odlučio da Krunić ostane kapiten.

Razlog je jasan - Rade je igrao možda i najbolji meč u karijeri, postigao je dva gola, najprije u devetom, a onda ponovo u 51. minutu, kapitenska uloga samo je bila jagoda na šlagu koja je upotpunila sjajno izdanje tridesetjednogodišnjaka. Zahvaljujući Kruniću Zvezda 12. avgusta dočekuje Leh sa znatnom prednošću, pošto su u Poljskoj slavili 3:1.

Nije samo Katai prepoznao značaj Krunića

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević morao je da pohvali dvostrukog strijelca u Poznanju. "Rade je lider, dečko koji radi dosta i ima mnogo dobrih utakmica. Nažalost, ponavljam se, jer dobro se zna kada je došao u kojim timovima je igrao, greška protiv Befike, pa greška protiv Intera, došlo je do osude. To je kod normalno kod nas. Ako ne možete nekoga da ispljujete, izvrijeđate, teško je kod nas biti dobar čovek, a u fudbalu pogotovo kada neko dođe. To mu je jako teško palo, psihički. Vraćao se i drago mi je što ovo pokazuje", rekao je Milojević.

Ipak, posle meča, ali i velikog uspeha Rade je ostao skroman: "Naravno mislim da su svi moji saigrači zaslužili krunu. Svi smo se zajedno borili, bili u ovome. Mislim da je večeras trud bio istaknut. Jako sam srećan zbog moja dva gola, ali prije svega zbog pobjede ekipe i jer imamo jako dobru prednost u revanšu pred našim navijačima", rekao je Rade Krunić pred kamerama posle meča.

Istakao je nakon svega da nema govora o bilo kakvom opuštanju pred drugi meč. "Naravno ne treba ni pominjati da treba da budemo ozbiljni i da nije sve gotovo: Naravno ako budemo fokusirani kao u ovom meču i prolaz ne treba da se dovode u pitanje", zaključio je on.