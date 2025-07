Crvena zvezda je ponudila Dušanu Tadiću ugovor kakav niko u istoriji kluba nije imao.

Izvor: Markus Ulmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Crvena zvezda i Dušan Tadić praktično su postigli dogovor u srijedu uveče, kako je objavio MONDO, tako da sada više ne postoje prepreke oko dolaska nekadašnjeg kapitena reprezentacije Srbije na stadion "Rajko Mitić". Već dugo ga je Zvezda mamila, ubjeđivala, a potez koji je pokazao da se rukovodstvo ne šali bio je dolazak Marka Arnautovića, posle čega je i Tadić stigao u Srbiju na pregovore.

Ukoliko ne bude preokreta u posljednji čas, Dušan Tadić bi uskoro mogao da se pojavi na treninzima Crvene zvezde, čak i da bude registrovan za treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona protiv poljskog Leha, dok su poznati i uslovi koji su mu ponuđeni.

Koliku platu i bonuse će imati Dušan Tadić?

Izvor: Mustafa Ciftci / AFP / Profimedia

U pitanju je najveći ugovor u istoriji srpskog fudbala, iako je prije samo nekoliko dana svoje ime u nju upisao i Marko Arnautović koji je došao za 2,5 miliona eura po sezoni. Dušan Tadić bi zarađivao 2 miliona eua neto, ali uz bonuse koji bi mogli da dovedu do toga da njegova ukupna primanja budu daleko veća.

Na spisku je devet različitih bonusa koje bi "aktivirali" Dušan Tadić na osnovu svog učinka, odnosno Crvena zvezda kao tim, na osnovu plasmana i rezultata.

Ulazak u Ligu šampiona 200.000 (neto)

Za svaki bod u Ligi šampiona - 30.000 evra

Za svaki gol ili asistenciju u Ligi šampiona - 5.000 evra

Ulazak u Ligu Evrope kroz plej-of Lige šampiona - 50.000 evra

Bonus za svaki bod u Ligi Evrope - 5.000 evra

Za svaki gol ili asistenciju u Ligi Evrope - 5.000 evra

Za osvajanje titule prvaka Srbije - 30.000 evra

Za osvajanje Kupa Srbije - 10.000 evra

Za svaki gol ili asistenciju u takmičenjima u Srbiji - 5.000 evra

Šta je Terzić rekao o Tadiću?

Zvezdan Terzić je u nekoliko navrata putem medija slao jasne poruke Dušanu Tadiću da ga Crvena zvezda čeka, iako zna da ima ponude iz Turske, Španije, SAD, pa navodno i svog bivšeg kluba Vojvodine.

"Obavili smo nekoliko razgovora sa Tadićem. Naša želja je, pojavio se na tržištu posle rastanka sa Fenerbahčeom. Uradili smo sve što je u našoj moći, prešli smo preko crvenih linija što se tiče uslova. Nesporna želja svih nas, od uprave preko stručnog štaba do saigrača, je da Dušan Tadić dođe. Rekao sam mu: Nećemo te pritiskati imaš otvoren poziv Crvene zvezde do 1. septembra kada se zatvara prelazni rok. Do njega je", počeo je Zvezdan Terzić.