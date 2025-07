Najvrijedniji igrač Red Bul Lajpciga Ćavi Simons uskoro će napustiti klub.

Najskuplji igrač Red Bul Lajpciga, Holanđanin Ćavi Simons (22), na meti je Čelsija i po svemu sudeći očekuje ga veliki transfer. Njegov Red Bul traži 70 miliona za njega, ugovor mu traje do 2027. godine, a ako se transfer realizuje biće to treća velika Čelsijeva kupovina u Lajpcigu.

Timo Verner prešao je iz jednog u drugi klub 2020. godine za 53 miliona eura

Kristofer Nkunku prešao je 2023. za 60 miliona eura

Da li je Ćavi Simons sledeći?

Holanski kreator igre ima 22 godine, ponikao je u Barseloni i Pari Sen Žermenu, a prvu pravu šansu dobio je u PSV Ajndhovenu. PSŽ ga je otkupio od Holanđana u leto 2023. godine za samo četiri miliona eura, ali u Parizu nije uspio da se izbori za mjesto, pa je od 2023. odine u Lajpcigu. Najprije na pozajmici, a od minulog januara i "na neodređeno", kada ga je Red Bul platio 50 miliona eura i zadržao.

U Lajpcigu je odigrao 76 utakmica, dao 21 gol uz 23 asistencije i ovog ljeta je dočekao u ekipi novog vezistu Andriju Maksimovića iz Crvene zvezde, ali po svemu sudeći neće dugo igrati sa njim i Kostom Nedeljkovićem.

Ovog ljeta se interesovali velikani

Italijanski insajder Fabricio Romano objavio je da Simons želi da napusti klub, ali nije bilo do sada realnih mogućnosti da se to dogodi. S obzirom na to da Red Bul ove sezone neće igrati u Evropi logična je želja Holanđanina da ode na veću scenu, a za njega su se interesovali (i odustajali) Bajern i Arsenal.

U svakom slučaju, njegov transfer biće jedan od najvećih u istoriji kluba, ali je teško očekivati da obori rekordnu prodaju Joška Gvardiola Mančester sitiju za 90 miliona eura.