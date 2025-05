Slavni Italijan saopštio da odlazi iz Hajduka. Na rastanku iznio sve što mu je smetalo.

Izvor: Luka Kolanovic/imago sportfotodienst/Profimedia

Čuveni Italijan Đenaro Gatuzo napušta Hajduk na ljeto, nakon utakmica protiv Rijeke u nedelju na Poljudu, a potom i protiv Šibenika u gostima.

"To će biti sigurno moja poslednja utakmica na Poljudu. Imam još godinu ugovora, ali zajedno sa advokatom i saradnicima radimo na tome. Ništa od novca ne želim, ni otpremninu, nisam takva osoba. Samo novac od onoga što sam odradio, a ono što nisam ni ne zaslužujem", kazao je Gatuzo.

Pod njegovim vođstvom Hajduk je ove sezone dugo bio u aktivnoj trci za titulu, koju nije osvojio 20 godina, ali sada ne djeluje izvjesno da će ona stići na stadion Poljud. Dva kola prije kraja, Splićani imaju pet bodova manje od Rijeke i četiri manje od drugoplasiranog Dinama. Uoči rastanka rekao je Hrvatima šta misli o njihovoj ligi.

"Mislim da je jako zanimljiva i raduje me jer vidim igrače koji su 2005. ili 2006. godište kako igraju i da su protagonisti. Nivo fudbala u Hrvatskoj uopšte nije loš, vi ste fudbalska sila, kao reprezentacija ostvarili ste nevjerovatne uspehe. Infrastrukturu bi trebalo popraviti, a to je i stvar države, da uskoči i da se pobrine da fudbal bude što bolji".

Gatuzo je rekao da bi navijačima Hajduka mogao da priča dva sata o onome što je doživio u proteklih 11 mjeseci, koliko vodi Splićane.

"Ovo je veliki klub koji se smjestio u maleni grad, a kad je veliki klub u malom gradu, onda je sve mnogo teško. Osjetio sam veliku strast koja me je svaki dan topila i pogađala, Hajduk je ovdje stil života, roditelji vode djecu od tri-četiri godine na stadion. Osjećam veliki ponos jer sam trenirao ovako veliki klub", kazao je on.

Ipak, na rastanku je morao da otkrije i šta mu veoma smeta i šta ga tišti.

"Hajduk je klub velike istorije koji dugo nije osvojio nešto i mnogo se očekuje od njega. Imam neko iskustvo u fudbalu, pa moram da kažem da klub teško može da funkcioniše na ovakav način. To sam ovdje i uvidio. Ovaj način upravljanja kluba ne funkcioniše onako kako bi trebalo, već bi trebalo koristiti potpuno drugačiji stil. U svim ovim mjesecima nisam došao 'lice u lice' sa ljudima koji stoje iza kluba, a uvijek volim da znam ko snosi odgovornost", kazao je Gatuzo.

"Ne bih išao u detalje, ali vladanje i upravljanje klubom je ono što me muči. Ako gledate druge druge klubove u Evropi, nigdje nisam vidio da se na ovaj način vodi klub. Jako je teško funkcionisati u ovakvoj svakodnevici, kad znaš da nemaš novca. Ide prelazni rok, a ti nemaš novca. Ko je važniji, predsjednik Uprave ili nadzorni odbor? Nije mi cilj da polemišem, došao sam da radim i radio sam najbolje što sam znao. Želio sam da idem naprijed, nisam uspio. Raduje me što su mi igrači dali srce na rukama. Moram da kažem da sam u januaru imao ponude da odem, ali nisam htio. Teško je da radite kada znate da ne možete ništa da popravite. To onda ne može da ide naprijed", kazao je temperamentni "Rino" Gatuzo.