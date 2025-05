Slavni njemački fudbaler Tomas Miler oprostio se od navijača Bajerna nakon 25 godina igranja za taj klub.

Legendarni njemački fudbaler Tomas Miler završio je svoju epizodu u Bajernu iz Minhena - nakon 25 godina napušta klub u koji je stigao sa samo 11 godina, a u kojem je osvojio sve što je moglo da se osvoji. Meč Bajerna i Borusije iz Minhengladbaha (2:0), na kojem su Bavarci potvrdili titulu, poslednji je koji je Miler odigrao pred navijačima svog jedinog kluba u profesionalnoj karijeri.

Miler je kao dječak počeo da trenira fudbal u klubu TSV Pel, a zatim su njegov talenat prepoznali skauti Bajerna iz Minhena. Tomas je lokalni momak, odrastao je na oko 50 kilometara od Minhena i tokom prethodne dvije i po decenije gajio je jaku povezanost sa klubom čiji je prvotimac postao još 2008. godine.

Jedan od najboljih fudbalera u istoriji Bajerna iz Minhena odigrao je punih 17 sezona za prvi tim, a nastupio je na čak 750 mečeva - uz učinak od 248 mečeva i 274 asistencije. Sa Bavarcima je osvojio 13 šampionskih titula, osam Superkupova njemačke, šest Kupova Njemačke, dvije Lige šampiona, dva Superkupa Evrope i dva Svjetska prvenstva za klubove. Takođe, Miler je osvojio Mundijal u dresu Njemačke, za koju je nastupio 131 put, uz 45 golova i 41 asistenciju.

Kako se Tomas Miler oprostio od Bajerna?

Za poslednji meč pred svojim navijačima Miler se našao u startnoj postavi, a u 84. minutu zamijenio ga je Serž Gnabri. Bio je to sasvim očekivan potez, kako bi saigrači napravili špalir Mileru koji izlazi sa terena, dok su navijači sa tribina skandirali njegovo ime i pratili ga u istoriju.

Na poslednjem meču pred svojim navijačima u dresu Bajerna Tomas nije upisao gol ili asistenciju, ali je i u novoj tituli Bavaraca imao veoma važnu ulogu. Na 43 meča u svim takmičenjima ove sezone postigao je šest golova i asistirao još šest puta, a na pojedinim mečevima nosio je kapitensku traku. Nedovoljno da mu klub produži ugovor...

Kakav govor je održao Tomas Miler?

"Poruka svima vama koje volim... Svi smo znali da će ovaj trenutak doći. Ja sam znao, takođe. I veoma sam srećan što smo vratili šampionsku titulu u Minhen. Možda sa druge strane ovo djeluje kao težak trenutak, ali sa ove strane možda je lijepo. Da budem cijenjen od strane svih vas, u klubu kakav je ovaj je jedinstveno. Kad pogledam unazad 25 godina sa ovim klubom, većina stvari me ostavlja bez teksta, a mene nije lako ostaviti bez riječi. Kada pogledam ovaj stadion, on je uvijek pun. Nema veze protiv koga igramo, nema veze koji je dan u nedelji, da li je kiša ili sneg. Ovaj stadion je hram, vi navijači ste ga napravili takvog", rekao je Tomas Miler na oproštaju pred navijačima.

"Želeo bih da vam se zahvalim. Htio bih da se zahvalim ljudima koji su me trpjeli, nije uvijek lako sa mnom, umijem da budem intenzivan. Volim ljude, čak i one koji pokreću teške teme. Kada razmišljam o tome šta će mi nedostajati... Naravno, osjećaj da postižem golove na stadionu kakav je ovaj. To je neopisivo, ništa ne može da se poredi. Pored toga, mečevi na kojima sam dijelio teren sa saigračima, priče koje smo pričali o njima. To počinje sa znojavim čarapama Franka Riberija, koji je poslije treninga želio da me gađa njima. Srećom, izbjegao sam smrdljivu ribu u svojoj torbi za putovanja. Sada ova nova generacija, Džamal Musijala i ostali, koji su na početku sezone htjeli da mi kažu ko će biti NBA šampion i da mi pokažu neke poteze. Hvala svima koji su me podržavali, nedostajaće mi ovo. Ali kada pogledam ovaj tim, vidim samo pozitivne stvari u budućnosti. Vidim mnogo mladih i gladnih fudbalera, koji ostavljaju srce na terenu za Bajern. Mislim da su dobro 'sklopljeni', apelujem na svakog od njih da sledeće sezone igraju još jače. Postoji nešto još veće nego što možete da zamislite. Nisam tužan, radujem se onom što slijedi iako neće moći da bude ni upola dobro kao što je bilo ovdje. Kako god, ja sam srećan, nadam se da ste i vi. Nema suza, mogu samo radosnice! Slavimo sada. Sve vas volim", rekao je Tomas Miler prije nego što su ga saigrači zalili pivom. Prvi među njima bio je Manuel Nojer, sa kojim je Tomas godinama dijelio svlačionicu i u Bajernu i u seniorskoj reprezentaciji Njemačke.