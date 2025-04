Jirgen Klinsman kritikovao je odluku Bajerna i Tomasa Milera da saopšte da odlazi usred sezone

Izvor: Jürgen Kessler / imago sportfotodienst / Profimedia

Slavni njemački as Jirgen Klinsman (60) emotivno je govorio o Tomasu Mileru (35), slavnom veteranu koji će ovog leta napustiti Bajern poslije FIFA Svjetskog prvenstva za klubove u julu.

S obzirom na protok vremena i na to da je prošlo 17 godina od kada je Klinsman bio trener Bajerna, mnogi su zaboravili ili prosto nisu znali podatak da je Miler upravo pod njegovim vođstvom debitovao u prvom timu u sezoni 2008/09.

Više od decenije i po nakon toga, poslije Milerovih 12 titula šampiona Njemačke sa Bajernom, dvije Lige šampiona i titulom prvaka svijeta sa reprezentacijom Njemačke, Klinsman smatra da je odabran pogrešan trenutak da se kaže da se legenda oprašta. Prije svega jer još nije kraj sezone i jer Bajern i dalje ima važne utakmice, prije svega u Ligi šampiona protiv Intera.

"Naravno da sam pratio priču Tomasa Milera pažljivo kao i vi. Sa jedne strane, malo mi je žao zbog svega kako se dogodio kraj, jer mislim da nije srećan trenutak da se to saopšti. Mogli ste da sačekate još nekoliko sedmica da to saopštite, da dođe početak juna i nadamo se finale Lige šampiona u kojem će Bajern igrati u Minhenu. Tek poslije toga bih saopštio to, ovako se to samo dogodilo", kazao je Klinsman za njemački "Skaj sports".

"Mislim da kada govorite o njemu ne znate odakle da počnete i gdje da završite, jer je imao tako fantastičnu karijeru i jer je prosto tako dobar tip. I tako je dobar. Sada kada je objavljena vijest, nadam se da će i dalje imati važnu ulogu u posljednjim utakmicama - da će sa jedne strane u Bundesligi uspjeti da završi posao i osvoji titulu, a sa druge strane, naravno, da u Ligi šampiona ode do kraja i da igra finale na svom domaćem terenu, na Alijanc areni. To je ono što možete poželjeti i njemu i Bajernu", kazao je on.

"Nije bitno kada sam ga uveo, već kada sam vidio"

Nikad nije zaboravio Milerov debi u Bajernu baš pod njegovim vođstvom, nakon što ga je aktivno pratio i u mladim kategorijama.

"Nije stvar u mom sećanju na momenat u kojem sam ga prvi put uveo u igru, već na trenutak u kojem sam ga prvi put ugledao. Uli Henes mi je od starta dao preporuku: 'Pogledaj momka iz drugog tima, iz amatera. Ima tamo par momaka koji su dobri', rekao mi je. Gerd Miler, moj idol iz mladih dana, bio je pomoćni trener tog amaterskog tima", pamti Klinsman.

"Uvijek sam odlazio da ih gledam i pitao sam uvijek isto Gerda: 'Šta imaš?'. Uvijek bi mi govorio da se jedan igrač izdvaja i da uvijek igra dobro. 'Njegovo ime je Tomas, a njegovo prezime je kao moje'", pamti Klinsman Milerove riječi. "Bio je to poseban rezervni tim, jer su u njemu igrali i Holger Badštuber, Ehmet Ekidži, Dijego Kontento... Nedugo poslije toga sam ih prosto poveo na probu od nekoliko sedmica i gledao sam ih izbliza. Tomas i Badštuber bili su sa nama sve češće i godinu i po kasnije igrali su na Svjetskom prvenstvu", dodao je Klinsman.

Slavni Nijemac veoma nadahnuto govori o Milerovim kvalitetima.

"On savršeno čita igru i na neki način igra fudbal kao šahista. Uvijek razmišlja dva koraka unaprijed, o pravom mjestu u pravom trenutku. To ga je razdvajalo od drugih od starta. I postiže golove sa savršenim mirom. Nikad nije uznemiren, već je nevjerovatno hladnokrvan. Na neki način je kao Gerd Miler. To je fenomenalno, dok je njegov kvalitet i taj da uvijek razmišlja za druge. Uvijek zna gdje su još dvojica, trojica, četvorica oko njega i da li može da ih izbaci u prvi plan. I nikad nije brinuo o tome da samo on postiže golove, već je uvijek želio da stvara šanse za druge. To je stil igre koji je u posljednjih 15-ak godina jedinstven među tim velikim napadačima koje smo imali priliku da gledamo u tom periodu. To je bio njegov stil, tako je igrao Tomas Miler i to ga je činilo posebnim na svjetskom nivou".

Klinsman se nada da bi Tomas Miler mogao da pomogne ekipi u odsustvu Jamala Musijale.

"Da, zaista se nadam da će tako biti, iz sveg srca. Jer je jasno da u takvoj situaciji možete i dalje da ostavite trag u igri. A on to čini svaki put kada kroči na teren. Čak i ako igra samo 10 minuta u stanju je da to uradi zbog svoje ličnosti. Širi tu pozitivnu energiju i ima ogromnu volju da promijeni stvari da budu bolje."

"Nemoj da staješ, idi u Ameriku"

Klinsman smatra da bi Miler mogao da ode u Ameriku i u tamošnju MLS ligu poput Marka Rojsa. Kao bivši selektor Sjedinjenih Država, legendarni Nijemac dobro zna o čemu govori.

"Prosto morate da želite da Tomas Miler nastavi. Zato se iz svog američkog ugla nadam da će otići tamo i da će igrati još nekoliko godina, jer je njegov stil vanvremenski i lako bi mogao da odigra još četiri, pet godina", zaključio je Klinsman.