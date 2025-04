Tomas Miler napušta Bajern Minhen posle 25 godina.

Izvor: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia

Vrijeme je za kraj. Posle 25 godina u klubu Tomas Miler (35) napušta Bajern Minhen. Došao je u akademiju kluba u leto 2000. godine kada je imao samo 10 godina, razvijao se, borio, izborio za šansu i onda postao rekorder kluba sa 743 nastupa i taj broj će izvjesno da poraste do kraja sezone.

Ukupno je Miler osvojio 33 trofeja za 25 godina u klubu, vitrina bi mogla da bude još bogatija u narednim nedjeljama. Osvojio je Svjetsko prvenstvo sa Njemačkom, dva puta je osvojio triplu krunu (Bundesligu, Kup i Ligu šampiona), ima dva "ušata pehara" (2013. i 2020. godine, 12 titula u Bundelsigi, šest u Kupu i pregršt individualnih priznanja.

Nije mogao Tomas da sakrije emocije. "Jasno je da ovaj dan nije kao svaki drugi za mene, mojih 25 godina u Bajernu se završilo. Bilo je ovo nevjerovatno putovanje, jedinstveno iskustvo prepuno pobjeda i uspjeha. Zahvalan sam na karijeri koju sam proveo u voljenom klubu i stvorio posebnu vezu sa klubom i navijačima. Ono što želim kao poklon za oproštaj je jasno - da zajedno slavimo titule i da to pamtimo dugo, dugo. Daćemo sve od sebe da vratimo titulu u Minhen", poručio je Miler.

Dobio je kratkotrajni ugovor kako bi se i zvanično oprostio od kluba tokom klupskog Svjetskog prvenstva koje je na programu na ljeto.

Zašto je došlo do razlaza?

Klub jednostavno nije ponudio Tomasu produžetak ugovora. On je to želio, a sada će vjerovatno karijeru da nastavi u Americi. O razlozima raskida pričao je Maks Eberl, član upravnog odbora kluba. "Odluka nije ni malo laka, ali je ključan faktor bio planiranje za budućnost tima. Fokus nam je na tome. Pričali smo sa Milerom otvoreno i direktno. Zna dobro koliko ga cijenimo i ova odluka to ne mijenja. Želimo da osvojimo još trofeja zajedno, on je napisao sopstvenu istoriju", poručio je Eberl.

Miler je debitovao za Bajern 15. avgusta 2008. godine u remiju protiv Hamburga i to je bio momenat kada je krenulo pisanje istorije. Na 743 meča u dresu Bavaraca dao je 247 golova i ima 273 asistencije. Za reprezentaciju Njemačke je dao 45 golova na 131 utakmici.