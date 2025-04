Fudbalski klub Budućnost ima novog sportskog direktora – to je nekadašnji golgeter Crne Gore Dejan Damjanović. On će na toj funkciji zamijeniti Andriju Delibašića, koji je preminuo u martu.

Izvor: Youtube/Screenshot/DejanDamjanovic

“Svi znamo šta se desilo – Andrija mi je bio kao brat. To je bolna tema. Čast mi je što mogu da ga naslijedim i sve što je ono počeo da radi – nadam se da ću završiti ono što je on zamišljao”, rekao je Damjanović na pres konferenciji nakon što je promovisan u novog sportskog direktora.

O pozivu “plavih” kaže:

“Hvala Budućnosti i Novaku Novakoviću na šansi i pozivu, sve ovo je čast i privilegija. Došao sam u najveći crnogorski klub, a očekivanja su velika. Nadam se da ću moći da pomognem iz fotelje, prije svega nadam se da ćemo u Evropi napraviti iskorak. Dosta mojih bivših saigrača znaju da nikad sebe nisam vidio kao trenera, više sam bio za neki ovakav poziv”, dodao je Damjanović.

Stiže u ekipu koja je već obezbijedila titulu.

“Imamo dobru ekipu, dobre rezultati i odličan potencijal. Pun sam života, energije, kontakata, želje za radom. To što sam imao na terenu, pokušaću da prenesem u klub. Nadam se da će sve ići u dobrom pravcu. Ekipa izgleda dominantno, kao što sam rekao ima potencijala i mladih igrača. Optimista sam”.

FK Budućnost

Oduševljen je što stiže u plavo-bijeli klub.

“Budućnost je veliki klub bila i u bivšoj Jugoslaviji, pravila je rezultate i stvarala velike igrače. Malo me uhvatila nervoza zbog svega, jer razumijem kakva je veličina Budućnost. Sve ovo zaista ozbiljno shvatam”, jasan je nekadašnji napadač Crne Gore.

Posebno ga raduju mladi.

“Imamo pet omladinskih reprezentativaca koji će uskoro igrati istorijsko Evropsko prvenstvo. To u okolini nigdje nema”, jasan je novi sportski direktor “plavo-bijelih”.

Je li vrijeme za iskorak u Evropi?

“Neke stvari moraju da se poklope za žrijeb, ali izgledamo dobro. Ne mogu ništa da obećavam, znamo koliko je bitan taj žrijeb u Evropi, a ukoliko ne budemo povlašćeni biće veoma teško. Kvalitetom zaslužujemo šansu da se borimo za Evropu, tačnije imamo kvalitet da napravimo iskorak u Evropi”, smatra Damjanović i navodi primjer iz regiona.

“Ako Celje, uz dužno poštovanje, može da igra četvrtfinale Lige konferencije, niko ne može da mi kaže da ne može Budućnost. Kvalitet i želju imamo i nadam se da ćemo napraviti istorijski rezultat”.

Damjanović je kao igrač veliki trag ostavio u Južnoj Koreji.

“Neću gurati Korejce (kao pojačanja), stranac je neko ko donosi nešto ekstra i pravi razliku. Ako ne možemo da dovedemo stranca koji ne pravi razliku, onda nam ne treba. Vidjećemo da li možemo da nađemo nekoga ko može da nam pomogne na terenu, ali i van terena. Kao što sad imamo Grbića, Ivanovića, Adžića.. U svakom slučaju imamo vremena za to. Malo ćemo da sjednemo da vidimo. Ako bude nešto zanimljivo, a da bude prihvatljiv za naš budžet – zašto da ne”, objasnio je Boske.

Još jednom je govorio o mladim igračima…

“Volio bih kada bismo mlade mogli možda zadržimo neku godinu više, ali to bi bilo sebično. Moramo da budemo klub koji će da razvija mlade igrače, ujedno i da pravi rezultate. Ti će momci sjutra možda biti budućnost reprezentacije. Te ponude, poput one za Andriju Bulatovića su za dobrobit crnogorskog fudbala. To je na kraju krajeva i pozitivna slika koja se šalje iz crnogorskog fudbala”, zaključio je Damjanović.

Novak Novaković, izvršni direktor Budućnosti, istakao je da je sa Damjanovićem potpisan ugovor na dvije godine.

“Dolazi nam zvučno ime koje smo doveli da nam pomogne u svim strategijama. Stigao je u idealnom momentu. Fudbal je živa materija i mora da se reaguje”, istakao je Novaković.