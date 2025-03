Rasim Ljajić govorio je o aktuelnoj situaciji u FK Partizan gdje je smanjen prvobitni dug, ali da je potrebna još jedna "intervencija države" kako bi dobili neophodnu UEFA licencu.

Rasim Ljajić stigao je u Partizan na čelo Radne grupe prije nešto više od četiri mjeseca i ocjenjuje da je zajedno sa svojim najbližim saradnicima, prije svega Milkom Forcan, Predragom Mijatovićem i Dankom Lazovićem, uspio da riješi goruće probleme, međutim to je bio naravno tek vrh ledenog brijega.

"Ono što mogu da kažem je da je dug smanjen na 48,2 miliona eura", ispričao je Rasim Ljajić u intervjuu za "MaxBetSport": "Mada to ne može da bude konačna cifra. Ako čujete za mjesec dana da je taj dug povećan, to je zato što ne znamo kakvi će biti ishodi sudskih sporova koji se vode. I zato što na dnevnoj osnovi plaćamo kamatu 2.500 eura na ime duga poreskoj upravi. Dakle, taj dug nije konstanta, ali se svakako značajno smanjuje".

"Na primjer, na godišnjem nivou smo uštedjeli 1,6 miliona eura na ime plata što igrača, što zaposlenih. Preko tri miliona smo vratili dug prema klubovima koje smo imali, preko 1,2 miliona različitih dugova koje smo imali prema dobavljačima i preko dva miliona dugova koje smo imali prema igračima. Ipak je napravljen veliki pomak, naravno, država je tu pomogla kroz dvije intervencije u toku monitoringa. Prvo oktobarskog, sad i ovog decembarskog. I ja se nadam da ćemo uskoro ući u proces licenciranja. To jeste u okolnostima u kojima se Partizan nalazi - veliki uspjeh".

Monitoring je u martu i kako Ljajić kaže biće neophodna i "treća intervencija države" jer bez toga ne mogu da sprovedu svoj plan, pošto ih dugovi "guše". Glavni problem je poreski dug koji je čak 22 miliona eura, gdje žele novi reprogram, a iznio je i konkretan podatak koliko novca nedostaje.

"Potrebno je šest miliona eura da se reše tekuće i reprogramirane obaveze. S tim što bi nam to dalo prostor da napravimo taj novi sporazum sa nekim grejs periodom od godinu dana [sporazum oko poreskog duga], da bi klub mogao da diše, da držimo glavu iznad vode. Ovako svakog trenutka preti opasnost da nas neko ne potopi", otkrio je Rasim Ljajić podatak koji zanima sve navijače Partizana.

"Partizan je sad mercedes, godina proizvodnje devedeseti i neka. Mi želimo da ostane mercedes, ali da bude potpuno novi tip koji em je bezbjedan, em je siguran, em je uspješan. Em je brz!", naglašava Ljajić.

Uz poruku da Partizan mora da se "otarasi viška igrača" i da tek onda razmišlja o pojačanjima, Ljajić ističe i da je zadovoljan radom trenera Srđana Blagojevića koji je za sada ostavio dobar utisak: "Ako ste čitali komentare kad je doveden, 80 odsto je bilo vrlo kritički intoniranih i 20 odsto pozitivnih ili neutralnih. Partizan treba da izgleda upravo onako kako ga i zamišlja trener Blagojević i da igra kako je njegova vizija fudbala. Taj rukopis se mogao vidjeti i na utakmici protiv Crvene zvezde. Nije to ta vizija, ali je čovjek igrao onako kako sa Zvezdom u datom trenutku može da igra. Znači da nema šablona, nije isto igrati sa Crvenom zvezdom i sa Mladosti iz Lučana i IMT, bez uvrede za bilo koji klub. Čovjek prilagođava igru i protivniku i trenutnim mogućnostima igračkog kadra. I siguran sam da će trener Blagojević u narednim utakmicama pokazati znanje i trenersku i fudbalsku vještinu. Ono čime sam ja zadovoljan, a to je neka vrsta profesionalne deformacije, to je njegov javni nastup na konferencijama za štampu i prije i posle utakmice. Jedna odmjerenost, umjerenost, bez viška riječi. Bez trijumfalizma kad pobijedite i bez padanja u očaj kad izgubite. Ja mislim da je to nešto što treba našem fudbalu", zaključio je on.