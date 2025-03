Pep Gvardiola ljut zbog kvaliteta lopte kojom se igra FA Kup.

Pep Gvardiola kritikovao je izbor lopte kojom se igra FA Kup posle pobjede svog Mančester sitija protiv Plimut Argajla (3:1), drugoligaša iz zone ispadanja.

"Bila je i jedna situacija u kojoj je Fil Foden lijevom nogom šutirao ka daljoj stativi i normalnim šutem bi ta lopta ušla u gol, a sada je otišla pored gola. Teško je kontrolisati je. Godinama mnogi menadžeri i igrači govore o tome. Kada izgubite onda je to izgovor, ali lopta nije dobra, izvinite. Godinama je tako u FA Kupu, u Liga-kupu... Znam da je to biznis, one dolaze u sklopu poslovnog ugovora, ali lopta nije dobra", rekao je on.

Siti je izbjegao sudbinu Liverpula, koga je Plimut izbacio golom Nikole Katića. Iako je Plimut poveo i na Itihadu, golom za 1:0, "građani" su preokrenuli pogocima tinejdžera Nika O'Rajlija i Kevina De Brujne, koji je bio i asistent. Siti je tim trijumfom izborio plasman u četvrtfinale, u kojem će 29. ili 30. marta igrati protiv Bornmuta.

"Godinama pričam o ovome"

"Godinama sam pričao o ovome. Slušajte, volio bih da igram Ligu šampiona subotom ili nedjeljom kada moram da je igram srijedom. Postoje stvari koje su van naše kontrole. Rekao sam svoje mišljenje, da sam izgubio rekao bih isto. Da li će me kazniti ili neće... Lopta u Premijer ligi je izuzetna, u Ligi šampiona je izuzetna, ali ova nije dobra", upozorio je Pep Gvardiola.

