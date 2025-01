Malo ko zna gdje je i čime se bavi Davor Šuker, slavni hrvatski centarfor. Njegov prijatelj se oglasio i otkrio dosad nepoznate detalje o njemu.

Izvor: EPA-EFE/TONI ALBIR

Slavni hrvatski fudbaler Davor Šuker (57) povukao se iz javnosti kada je stupio sa funkcije predsjednika Fudbalskog saveza Hrvatske u julu 2021. godine. Nekada jedan od najboljih evropskih centarfora, as Real Madrida, Arsenala i hrvatske reprezentacije, sada živi na relaciji London - Sjedinjene Države, mada se sve informacije o njemu saznaju posredno, od ljudi iz njegovog okruženja.

Jedan od njegovih saradnika je Dubrovčanin Sejo Kašić, sa kojim je Šuker otvorio restoran u Sjedinjenim Državama, u Las Vegasu.

"Kada ste s nekim suvlasnik pola-pola, onda i onaj drugi obično želi biti maksimalno uključen. No, Davor je meni rekao da on o restoranskom biznisu ne zna ništa i da se neće miješati jer u mene ima maksimalno povjerenje. Mi se znamo već više od 20 godina, a mislim da smo se upoznali u Zagrebu, u kancelariji mog sugrađanina Orsata Zovka koji ovdje u Vegasu razvija svoj biznis. Nakon toga, on je dolazio u Vegas gdje bi znao da bude po mjesec-dva, pa smo se nastavili družiti. On mi je kao brat", rekao je Kašić za "Večernji list".

Izvor: MN Press

Otkrio je i kako je jedan od heroja Hrvatske sa Svjetskog prvenstva 1998. godine uopšte ušao u biznis sa restoranom.

"Kad smo čuli da Bugari prodaju restoran, Davor i ja smo se dogovorili da ga mi kupimo i da otvorimo nešto naše. U Americi je tek nekoliko hrvatskih restorana, a na Zapadu nema nijedan. Restoran smo službeno preuzeli u julu prošle godine, na Dan nezavisnosti. Zamislili smo ga kao sportski bar sa 12 televizijskih prijemnika i kuvarom iz Dubrovnika. Posao ide sve bolje pa nam je tako 10. aprila gost bio Petar Grašo. Prije toga gostovao je Alen Slavica".

Podsjetimo, 1998. godine Davor Šuker je bio "zlatna kopačka" Svjetskog prvenstva u Francuskoj (najbolji strijelac sa šest golova) i drugi u izboru za Zlatnu loptu. Dobitnik je bio Zinedin Zidan, a trećeplasirani Ronaldo Nazario.

"Kada ljudi čuju da je Davor Šuker vlasnik..."

Kašić je otkrio i da je sve veći broj Hrvata u restoranu jer se pročulo da je Davor Šuker jedan od vlasnika. On i Šuker su godinama dobri prijatelji i to do te mjere da je Kašić bio dio hrvatske ekspedicije na Svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. godine.

Otkrio je i kako se slavni centarfor zabavlja u kazinima.

"Ja sam bolji pokeraš od Davora, jer ja nastupam i na turnirima. Uostalom, on ne igra poker, on igra rulet. Ljudi misle da je on kockar, no on to nije. Istina je, on voli Vegas, ali zbog restorana i predstava koje se održavaju po hotelima, a neke od njih gledao je po 20 puta. Ko god je u životu nešto ostvario, obično dođe i do Vegasa malo da kocka. A čim neko kocka makar i radi zabave, odmah ga prati glas da je zavisnik", rekao je Šukerov partner.