Amerikanac Džon Braun je morao napolje minut pre kraja i to ne sam već na nosilima!

Izvor: Tweet/BasketNews

Grozne scene smo videli u Evroligi i to samo minut pre kraja francuskog derbija izneđu Monaka i ASVEL-a. Pri vođstvu tima Saše Obradovića 84:72, bez ikakve rezultatske neizvesnosti u meču košarkaš Monaka Džon Braun se jako ozbiljno povredio.

Krilo Asvela Amine Nua je pokušao da položi loptu preko Brauna i nehotično je svog rivala udario desnim laktom pravo u rebra. Braun se odmah srušio na teren i videlo se da je u pitanu jako teška povreda.

Utakmica je odmah prekinuta, a Braun je bio u tolikom šoku i u takvim bolovima da nije mogao sam da ustane sa parketa, pa je na ovaj evroligaški meč morala da uđe i ekipa sa nosilima. Pogledajte kako je stradao američki košarkaš:

Još uvek nema nikakvih vesti koliko bi on mogao da pauzira, ali deluje da je ovo slična povreda kao ona koju je doživeo Nikola Ivanović u "večitom derbiju" sa Partizanom. Polomio je Braun rebro i to bi moglo da znači mesec do dva meseca pauze.

Na ovom meču je ubacio osam poena i skupio pet skokova, a da je samo malo ranije izašao možda bi sve ovo bilo izbegnuto.