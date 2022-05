Na utakmici između Hajduka i Gorice su se pobili treneri, pa je utakmica prekinuta. Umiješali su se i mladi fudbaleri...

Utakmice su često pune nervoze i tenzije, pa su treneri uglavnom oni koji se trude da sve to smire. Bar bi tako trebalo da bude, posebno kada su u pitanju mečevi koje igraju djeca. To nije bio slučaj u Hrvatskoj na jednom meču pionira.

Duel između Gorice i Hajduka iz Splita prekinut je u 57. minutu, došlo je do tuče pored terena u kojoj su glavni akteri bili treneri. Strateg domaćih Sven Raić je došao do klupe Hajduka, htio je da uzme loptu, šef struke gostiju Ivica Roguljić ga je gađao tom loptom i to je bio početak haosa prenosi portal "Indeks".

Tu nije bio kraj. Umiješali su se i igrači, kao i članovi stručnog štaba, pa su sudije imale pune ruke posla. Očekivano, isključeni su Raić i Roguljić, ali i Marijan Budimir koji je takođe nasrnuo na Raića. Cijeli taj prekid trajao je oko 12 minuta.

Posle svih tih dešavanja se pojavio i sudijski zapisnik u kom se navodi da je taj detalj sa loptom pokrenuo sve.

"Pomoćni trener gostiju Ruguljić je snažno bacio loptu, povrijedio je dio tijela protivnika i tu je došlo do fizičkog sukoba i obostranog udaranja rukama u predjelu glave. Glavni trener Budimir je isključen zbog držanja otvorenom rukom za lice gostujućeg trenera", navodi se u zapisniku.

Meč je završen trijumfom Gorice, gol je postigao Kaio Kruz u 5. minutu.