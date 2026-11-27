"Evropa je kada živimo evropski standard", napisao je Spajić na Iksu.
Premijer Milojko Spajić kazao je da je "Euro model" u Predlogu zakona o budžetu za 2027. godinu.
Podsjetio je da taj ekonomski program Vlade, čiju je primjenu najavio od 1. januara naredne godine, predviđa minimalne zarade od 1.000, 1.250 i 1.400 eura, odnosno "značajno povećanje primanja za sve naše građane".
"Evropa je kada živimo evropski standard", napisao je Spajić na Iksu.
Euro Model je u predlogu Zakona o budžetu za 2027. godinu!- Minimalne zarade 1.000 / 1.250 / 1.400 €- Značajno povećanje primanja za sve naše građaneEvropa je kada živimo evropski standard https://t.co/0mwKRQtAzG— Milojko Spajić (@MickeySpajic)November 27, 2026