"Evropa je kada živimo evropski standard", napisao je Spajić na Iksu.

Izvor: Youtube/Skupština Crne Gore/Printscreen

Premijer Milojko Spajić kazao je da je "Euro model" u Predlogu zakona o budžetu za 2027. godinu.

Podsjetio je da taj ekonomski program Vlade, čiju je primjenu najavio od 1. januara naredne godine, predviđa minimalne zarade od 1.000, 1.250 i 1.400 eura, odnosno "značajno povećanje primanja za sve naše građane".

"Evropa je kada živimo evropski standard", napisao je Spajić na Iksu.