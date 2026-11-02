Posmatranje bijelog patuljka J1328−1450 otkrilo je ostatke nekadašnjeg planetarnog sistema i tragove mogućih nebeskih tijela koja su preživjela smrt svoje zvijezde.

Izvor: Fortuna and Gentile Fusillo

Za oko pet milijardi godina Sunce će početi da umire, a Sunčev sistem kakav danas poznajemo prestaće da postoji. Planete najbliže Suncu mogle bi da budu progutane, dok bi od drugih ostali samo komadi stenja i prašine. Astronomi su sada otkrili zvijezdu koja nam pruža dobru ideju kako bi takva budućnost mogla da izgleda.

Riječ je o bijelom patuljku J1328−1450, udaljenom oko 1.600 svjetlosnih godina od Zemlje. To je ostatak nekadašnje zvijezde koja je završila svoj životni ciklus, a oko nje se danas nalaze ostaci onoga što je vjerovatno bio čitav planetarni sistem.

Naučnici Evropske južne opservatorije (ESO) koristili su "Very Large Telescope" za posmatranje ove zvijezde i otkrili neobičnu strukturu. Oko mrtve zvijezde nalaze se dva odvojena prstena gasa i prašine, između kojih postoji jasno uočljiv razmak.

Astronomi vjeruju da je materijal u tim prstenovima nekada pripadao planetama i drugim nebeskim tijelima koja su kružila oko zvijezde. Kada se ona pretvorila u crvenog džina, moguće je da je uništila neke od svojih planeta, dok su druga tijela preživjela, ali su kasnije počela da se raspadaju.

Naučnici vjeruju da slična sudbina čeka i naše Sunce.

Ipak, otkriće dva prstena oko J1328−1450 krije još jednu zanimljivost. Njihov raspored nagovještava da su najmanje dva nebeska tijela možda preživjela smrt svoje zvijezde i nastavila da utiču na kretanje okolnog materijala.

Izvor: ESO/L. Calçada.

Astronomi vjeruju da su dva nebeska tijela možda preživjela smrt zvezde i da svojim gravitacionim uticajem oblikuju prstenove oko nje. Prema njihovim procjenama, jedno bi moglo da ima prečnik od svega nekoliko kilometara, dok bi drugo moglo da bude veliko poput Plutona ili čak Mjeseca.

Ipak, njihovo postojanje još nije potvrđeno. Moguće je i da su oba prstena nastala raspadanjem jednog nebeskog tijela, pri čemu je materijal iz njegove kore i jezgra završio na različitim udaljenostima od zvijezde.

Šta se zaista dogodilo, astronomi tek treba da utvrde. Ali jedno je jasno - čak i kada zvijezda umre, delovi njenog planetarnog sistema mogu da nastave da kruže oko nje. A upravo takav prizor mogao bi jednog dana da ostane i iza našeg Sunčevog sistema.