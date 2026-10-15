Nakon carina na električne automobile, EU planira da ograniči i uvoz kineskih hibrida. Nova kvota mogla bi znatno da smanji njihov uvoz u Evropu.

Izvor: BYD

Evropska unija sprema novo ograničenje za kineske automobile, a ovog puta na udaru su hibridi i plug-in hibridi. Brisel i Peking postigli su načelni dogovor da se njihov godišnji uvoz ograniči na 350.000 vozila. To je znatno manje od 800.000 primeraka, koliko je prema procjenama Evropske komisije moglo da stigne na evropsko tržište ove godine.

Nova pravila trebalo bi da stupe na snagu u decembru, a kvota od 350.000 vozila važila bi za 2027. godinu. Nakon toga, dozvoljeni uvoz povećavao bi se za 6% godišnje tokom naredne četiri godine. Ipak, dogovor tek treba da prođe završne regulatorne procedure u EU.

Kineski proizvođači pronašli način da izbjegnu carine

Razlog za ovu odluku leži u naglom rastu prodaje kineskih hibrida u Evropi. Nakon što je EU 2024. uvela dodatne carine na električne automobile proizvedene u Kini, tamošnji proizvođači sve više su se okretali hibridima. Za razliku od potpuno električnih modela, oni nisu bili obuhvaćeni novim nametima.

Koliko se tržište brzo promijenilo, možda najbolje pokazuju podaci evropskog udruženja proizvođača automobila ACEA.

U prvoj polovini 2026. kineski brendovi držali su 25% evropskog tržišta plug-in hibrida, dok je dvije godine ranije njihov udio bio svega 2%. Kod klasičnih hibrida udio je u istom periodu porastao sa 2% na 14%.

Zanimljivo je da Brisel i Peking isti dogovor tumače potpuno drugačije. Evropska strana ističe da će uvoz biti više nego prepolovljen u odnosu na ovogodišnje procjene. Kineski zvaničnici, međutim, podsjećaju da je tokom 2025. u EU izvezeno 302.000 hibrida. Iz njihovog ugla, nova kvota ostavlja prostor za dalji rast.

Očekivano, evropski proizvođači podržavaju ograničenja, jer im sve veća ponuda pristupačnijih kineskih automobila otežava poslovanje. Nova kvota trebalo bi da ublaži pritisak na domaće fabrike i uspori rast kineskih brendova na evropskom tržištu.

Brisel od ove mjere očekuje i finansijsku korist. Prema evropskim procjenama, ograničavanje uvoza moglo bi da smanji trgovinski deficit sa Kinom za 10 do 14 milijardi eura.

Proizvodnja u Evropi ostaje izlaz za kineske kompanije

Ipak, nova pravila neće spriječiti kineske proizvođače da nastave širenje na evropskom tržištu. Kvota se odnosi samo na automobile uvezene iz Kine, a ne i na one koji se proizvode unutar Evropske unije.

Upravo zato je važna odluka kompanije BYD da pokrene proizvodnju u Mađarskoj. Slične planove imaju i drugi kineski proizvođači, kojima bi evropske fabrike omogućile da izbjegnu uvozna ograničenja.