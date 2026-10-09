Više ne morate da pogađate da li je nešto napravila vještačka inteligencija. Samo posjetite novi sajt koji je otvorio Google - SynthID Detector.
Google je lansirao SynthID Detector, novi sajt koji svakom korisniku omogućava da besplatno i u svega nekoliko sekundi provjeri da li je neka slika, video snimak ili zvučni zapis napravljen pomoću vještačke inteligencije.
Alat koji je do sada bio dostupan samo odabranim novinarima i istraživačima sada je otvoren za javnost. Pokreće ga Google-ova tehnologija SynthID, koja ugrađuje nevidljive vodene žigove u sve fajlove nastale kroz modele kao što su Gemini, Veo ili Lyria.
Novi sajt podržava sve popularne formate koje svakodnevno koristimo:
- Fotografije: JPG, PNG, WEBP, GIF, HEIC i druge
- Video: MP4, MOV i WEBM
- Audio: MP3, WAV, FLAC, AAC i M4A
Isti sistem za prepoznavanje već podržavaju i drugi tehnološki giganti poput kompanija OpenAI i Nvidia, a uveliko se očekuje i integracija u Apple ekosistem.
Provjera je već direktno ugrađena u Gemini aplikaciju i Chrome pregledač, pa korisnici širom svijeta već šalju ogroman zahtijeva dnevno kako bi provjerili autentičnost sadržaja na koji nailaze na mreži.
Ukoliko i vi želite da provjerite da su neka slika, video ili zvučni zapis nastali pomoću veštačke inteligencije - posjetite novi sajt.