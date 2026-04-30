Šef kompanije Take-Two je ponovio datum izlaska GTA 6 igre i poslao poruku gejmerima koji strahuju zbog cijene.

GTA 6 ima "zakucan" datum izlaska, ali pitanje koje najviše zanima gejmere i dalje visi u vazduhu - koliko će igra zapravo koštati?

GTA 6 stiže na tržište 19. novembra ove godine, što je potvrdio Štraus Zelnik, prvi čovek kompanije Take-Two, tokom nedavne iicon konferencije. Time su praktično ugašene sve glasine o potencijalnom odlaganju za 2027. godinu.

Zelnik je u šaljivom tonu dodao da očekuje "talas bolovanja" na dan izlaska igre.

Kada je riječ o cijeni, Take-Two Interactive za sada ne daje konkretne brojke, a analitičari već neko vrijeme spekulišu da bi GTA 6 mogao da probije granicu od 100 dolara. Ipak, Zelnik spušta loptu i poručuje da cijena mora ostati fer i pristupačna širokom krugu igrača.

On naglašava da je cilj da igra ponudi veću vrijednost nego što korisnik plaća. Takav pristup sugeriše da cijena vjerovatno neće značajno odskakati od standarda koje već viđamo kod velikih naslova.

Sa tehničke strane, GTA 6 bi mogao da napravi ozbiljan iskorak. Novi patenti ukazuju na izuzetno detaljan i dinamičan svijet, sa posebnim fokusom na realistične efekte.

Jedan od primjera je napredan sistem lomljenja stakla, koji će se ponašati prirodno u zavisnosti od situacije i okruženja. Uz praktično neograničen budžet, razvojni tim ima slobodu da realizuje i najambicioznije ideje.

Sve to ukazuje da nas na jesen čeka igra koja bi mogla da podigne standarde čitave industrije. Ako sve ispadne kako je planirano, GTA 6 neće biti samo još jedan veliki naslov - već novo mjerilo za open-world igre.