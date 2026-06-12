Analitičari tvrde da će novi MacBook biti osjetno skuplji od dosadašnjih modela.

Izvor: Apple

Kompanija Apple se priprema za istorijski preokret u svojoj liniji računara, pošto su se pojavili novi dokazi da bi do kraja ove godine mogla da lansira prvi MacBook sa ekranom osjetljivim na dodir.

Poznati kineski insajder Instant Digital potvrdio je ranije glasine o implementaciji touchscreen ekrana, a iako on nije precizirao o kom je tačno modelu riječ, svi dosadašnji izvještaji ukazuju na to da je u pitanju potpuno novi MacBook Ultra.

Iako nijedan prenosni računar ove kompanije do sada nije imao ovakvu funkciju, Apple je kroz softver već počeo da priprema teren za veliku promjenu.

Najnoviji operativni sistem macOS 27 Golden Gate donio je podršku za dodir putem opcije Sidecar (korišćenje iPad-a kao sekundarnog ekrana). Pored toga, sistem već sadrži komande prilagođene prstima, poput opcije "pull-down to refresh" u aplikacijama Safari, Mail i News.

Novi MacBook Ultra bi prema najavama trebalo da dobije napredni OLED ekran na dodir koji će prikazivati kontekstualne menije i opcije u zavisnosti od toga šta korisnik dodiruje na ekranu.

Takođe, spekuliše se da će ovaj laptop naslijediti i prepoznatljivi Dynamic Island izrez.

Uz novi ekran, tehnološki gigant navodno planira da svoj najbolji laptop opremi i najnovijom generacijom procesora - moćnim M6 čipom.

Ipak, sve ove hardverske i softverske nadogradnje direktno će uticati na novčanike kupaca. Prve procjene analitičara sugerišu da će početna cijena novog modela biti za čak 20% viša u poređenju sa aktuelnom serijom MacBook Pro računara.