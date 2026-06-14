Su je izrekao žestoke kazne nakon što je otkriveno da su advokatice sa obe strane koristile veštačku inteligenciju, koja je izmislila nepostojeće zakone i sudske slučajeve u zvaničnim podnescima.

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Sutkinja američkog saveznog suda, Šarion Ajkok, donela je radikalnu odluku i potpuno otkazala suđenje nakon što je otkrila da su advokati sa obe strane u postupku koristili veštačku inteligenciju.

Pored otkazivanja parnice, sud je advokatica visokim novčanim kaznama i zabranila im rad u ovom sudu na dve godine zbog podnošenja lažnih dokumenata.

Pravni spor je vođen između Toma Vitersa i grada Aberdina zbog neisplaćenih honorara, ali se proces brzo pretvorio u totalni haos. Tokom provere dokumentacije, sudski službenici su primetili bizarnu stvar - obe strane su u svojim podnescima navodile sudske slučajeve i zakone koji uopšte ne postoje u stvarnosti.

Na posebnom saslušanju, advokatice Ketrin Vilijams i Ketlin Vilson priznale su da im je veštačka inteligencija služila za istraživanje i automatsko sastavljanje zvaničnih odgovora. Nijedna od njih nije proverila podatke pre predaje papira sudu, što je dovelo do masovne pojave takozvanih AI halucinacija.

Pravnice su kažnjene novčano sa iznosima do 3.500 dolara i ekspresno izbačene iz zgrade suda.

Posebno je bizarno opravdanje advokatice Vilson, koja je pred sutkinjom tvrdila da uopšte nije znala da veštačka inteligencija može da izmišlja i laže. Sutkinja Ajkok je takvo objašnjenje proglasila potpuno neverovatnim i neprihvatljivim za nekoga ko se bavi zakonom.

Ovaj incident je samo vrh ledenog brega. Kako prenosi Telegraf, nekontrolisana upotreba botova u advokaturi postaje masovni problem koji ozbiljno usporava sudske procese i ubrzano uništava poverenje građana u pravosudni sistem.