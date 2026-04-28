Stotine inženjera ne želi da njihov rad postane dio tajnog ratnog protokola Pentagona.

Unutar Google-a izbila je ozbiljna pobuna. Više od 600 zaposlenih, uključujući vrhunske stručnjake iz DeepMind laboratorije i preko 20 visokih rukovodilaca, uputilo je pismo direktoru Sundaru Pičaju.

Oni zahtijevaju da se Pentagonu hitno zabrani pristup kompanijskim modelima vještačke inteligencije.

Povod za ovaj oštar istup je izvještaj koji je otkrio da Google vodi tajne pregovore sa vojskom o korišćenju Gemini AI tehnologije u zatvorenim vojnim krugovima, otkriv Bloomberg. Zaposleni insistiraju na tome da djelimična ograničenja nisu dovoljna i zahtijevaju potpuno napuštanje tajnih ugovora.

U pismu se jasno navodi strah da bi tehnologija mogla biti zloupotrijebljena bez njihovog znanja:

"Jedini način da osiguramo da se Google ne nađe umiješan u ovu vrstu štete jeste da napusti bilo kakve tajne sporazume. U suprotnom, takva upotreba bi mogla da se desi bez našeg znanja i bez naše mogućnosti da je zaustavimo."

Konkurencija ne spava

Dok se u Google-u vodi unutrašnja borba, konkurencija ne spava. Microsoft već pruža AI usluge za rad sa povjerljivim podacima, dok je OpenAI još u februaru revidirao svoj ugovor sa vojskom.

Sa druge strane, kompanija Anthropic je odbila da popusti pred zahtjevima Pentagona, nakon čega se našla na "crnoj listi" Pentagona.

Anthropic je zbog toga pokrenuo tužbu protiv agencije, a njihovu poziciju podržava veliki dio tehnološke industrije, uključujući i pobunjene radnike Google-a. Ovaj sukob otvara pitanje da li će najmoćniji AI modeli postati novo oružje u rukama vojske, uprkos protivljenju ljudi koji su ih stvorili.