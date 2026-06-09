Nova studija otkriva da ruski satelit Kosmos 2546, u okviru sistema za rano upozoravanje EKS, vrši intenzivno i regularno ometanje GPS signala širom Starog kontineta.

Izvor: SmartLife / Pexels / Pixabay

Gubitak pristupa GPS navigaciji bi napravio potpuni haos u vojnim manevrima. Upravo to bi moglo da objasni zašto Rusija, kako se čini, testira način za ometanje GPS signala širom Evrope.

Umiješanost i stvarne namjere Rusije još uvijek nisu zvanično potvrđene, ali nova studija istraživača sa Univerziteta u Teksasu i Univerziteta Stanford iznosi prilično jake dokaze za ovu tvrdnju. Studija analizira niz snažnih "incidenata ometanja" širom Evrope, Grenlanda i Kanade, a na osnovu podataka koji su prikupljani u periodu od 2019. do 2026. do kojih je došao portal Ars Technica.

Ovi incidenti direktno su uticali na satelitske sisteme na koje se GPS oslanja. Ovakve smetnje mogu biti izazvane namjerno, ali mogu biti i posledica prirodnih pojava, poput atmosferskih anomalija. Međutim, ova nova studija se fokusira na oštre, intenzivne i regularne nalete ometanja koji su trajali kraće od 10 sekundi i koji su pogađali uvijek iste frekvencije.

Istraživanje, koje još uvijek čeka zvaničnu stručnu recenziju, detaljno mapira kada i gdje su se ovi signali za ometanje pojavljivali. Utvrđeno je da su se smetnje uglavnom javljale tokom radnog vremena u Evropi, i to najčešće utorkom, srijedom i četvrtkom, čineći GPS signale nestabilnim i znatno težim za povezivanje.

Otkrivanje tačnog izvora odakle je ometanje dolazilo zahtijevalo je dodatni trud. Uz pomoć šireg tima stručnjaka, istraživači su izračunali izvor ometanja na osnovu vremena i lokacije jednog specifičnog incidenta iz februara 2026. godine. Te računice su, sa preciznošću od svega pet metara, pokazale direktno na ruski satelit Kosmos 2546.

Dalja analiza sugeriše da iza ovog ometanja stoji čitav sistem kojem Kosmos 2546 pripada - Ruski objedinjeni svemirski sistem, poznatiji pod skraćenicom EKS. Ovaj sistem je jedina ruska mreža za rano upozoravanje, namijenjena uočavanju lansiranja balističkih projektila bilo gdje na Zemlji, pa bi u teoriji on trebalo da bude uglavnom pasivan, a ne aktivan sistem koji šalje signale.

Ono što naučnici i dalje ne znaju jeste pravi razlog zašto se ovo dešava. Inženjer vazduhoplovstva Tod Hamfris, jedan od istraživača uključenih u studiju, izjavio je za naučno-obrazovni YouTube kanal Veritasium da ovo smatra masovnom eskalacijom u pozadinskom sukobu elektronskog ratovanja koji se trenutno odvija u svijetu.

Ipak, iako ometanje djeluje namjerno, nisu svi stručnjaci uvjereni da su ove akcije zlonamjerne. Drugi eksperti koje je intervjuisao Njujork tajms navode kako ne vjeruju da bi Rusija rizikovala da skreće pažnju i opterećuje svoj jedini sistem za rano upozoravanje nekom sekundarnom funkcijom kao što je ometanje navigacije.

Izvor: B92