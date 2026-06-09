Kompanija Xbox najavila je jubilarno, limitirano izdanje konzole Series X i bežičnog kontrolera u prepoznatljivoj providnoj zelenoj boji.

Izvor: Xbox

Xbox je najavio specijalno rođendansko izdanje svoje konzole Xbox Series X i pripadajućeg kontrolera u prepoznatljivoj, providnoj zelenoj boji.

Gejmeri će imati priliku da kupe komplet koji sadrži konzolu Xbox Series X25 Limited Edition i bežični kontroler Xbox Wireless Controller X25 Special Edition, dok će sam kontroler moći da se kupi i odvojeno. Ova kolekcija će postati dostupna u novembru na odabranim tržištima, dok detalji o ceni još uvek nisu saopšteni.

Izvor: Xbox

Džejson Ronald, potpredsednik odeljenja za narednu generaciju uređaja u kompaniji Xbox, istakao je u saopštenju da se ovim dizajnom po prvi put donosi providni izgled na konzolu Xbox Series X, direktno inspirisan originalnim brendom i zelenom bojom koju mnogi igrači pamte.

Jubilarni model u potpunosti poštuje istoriju brenda, ali zadržava punu snagu i performanse standardne konzole Xbox Series X, uključujući i skladišni prostor od 1 terabajta.

Izvor: Xbox

Sam vizuelni identitet donosi nekoliko jasnih asocijacija na prošlost ovog ekosistema, kao što je glavno dugme u obliku slova "X" koje svetli zelenom bojom, dok će tasteri na kontroleru imati originalni raspored boja.

Ronald je takođe nagovestio da će verni igrači kroz korišćenje otkriti i nekoliko skrivenih iznenađenja koja su ubačena kao znak zahvalnosti zajednici za vernost.