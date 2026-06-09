Apple je predstavio iOS 27 i iPadOS 27 sa osveženim Liquid Glass dizajnom, drastično bržim pokretanjem aplikacija, Siri AI aplikacijom i mogućnošću da korisnici Android i Windows sistema dele iCloud albume u punoj rezoluciji.

Izvor: YouTube / Apple

Kompanija Apple je na svojoj WWDC26 konferenciji zvanično predstavila novi iOS 27 i iPadOS 27, koji donose drastična ubrzanja sistema i fina poliranja Liquid Glass dizajna. Glavna zvezda oba operativna sistema je dugoočekivani asistent Siri AI, koji dolazi sa sopstvenom zasebnom aplikacijom i čitavim paketom naprednih funkcija veštačke inteligencije.

Probne verzije za developere su dostupne već od danas, dok otvoreno beta testiranje za sve zainteresovane korisnike počinje sledećeg meseca. Zvanične, finalne verzije sistema stižu na jesen.

Novi sistemi donose značajna tehnička poboljšanja u svakodnevnom radu. Kako se tvrdi, pokretanje aplikacija biće do 30 odsto brže, učitavanje novih fotografija u galeriji ubrzano je za čak 70 odsto, dok će se fajlovi preko AirDrop funkcije prebacivati i do 80 odsto brže.

Takođe, prelazak sa Wi-Fi mreže na mobilni internet biće znatno neprimetniji, a ugrađen je i optimizovani sistem za upravljanje procesorom koji će omogućiti maksimalno gladak rad telefona.

Vizuelni identitet ekrana dobija osvežen izgled Liquid Glass dizajna. Korisnici će sada imati poseban klizač u podešavanjima pomoću kojeg mogu sami da biraju nivo providnosti elemenata na ekranu. Ikonice aplikacija će biti oštrije i sa više detalja, uz ujednačeniji kontrast na celom sistemu.

Izvor: Apple

Velika promena stiže i za deljenje slika. Zajednički albumi na iCloud servisu konačno se otvaraju i za korisnike Android i Windows uređaja. Oni će sada moći da se pridruže Apple grupama i šalju svoje fotografije - i to u punoj, originalnoj rezoluciji.

Aplikacija za elektronsku poštu dobija naprednu pretragu koja najvažnije i najrelevantnije mejlove automatski postavlja na sam vrh liste.

Unapređena je i pristupačnost sistema, pa funkcija VoiceOver sada može automatski da generiše titlove za bilo koji video na ekranu, pa čak i da prevodi postojeće titlove sa drugih jezika u realnom vremenu.

Izvor: Apple

Korisnici iPada dobijaju još nekoliko ekskluzivnih opcija. Pregled i prebacivanje fajlova sa tableta na eksterni hard disk ili fleš memoriju biće čak pet puta brži nego ranije.

Takođe, obaveštenja o propuštenim porukama i broj nepročitanih četova sada se sinhronizuju znatno pouzdanije i brže na iPad uređajima.

Novi iPadOS 27 omogućava i pretvaranje bilo kog skupa slika i video snimaka u nivo napredne prezentacije sa muzikom i efektima, koja se kasnije može sačuvati kao video fajl u galeriji. Za sam kraj, dodavanje događaja u kalendar na tabletu sada je moguće uraditi jednostavnim kucanjem običnog tekstualnog opisa.