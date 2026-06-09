Direktorka kompanije Netflix Elizabet Stoun otkrila je da striming gigant testira generativnu vještačku inteligenciju i glasovni interfejs koji će analizirati raspoloženje korisnika kako bi pobijedio paralizu izbora i ubrzao pronalaženje idealnog sadržaja.

Izvor: Youtube printscreen / Netflix

Netflix želi da generativnu vještačku inteligenciju pretvori u novi način pretrage sadržaja i tako riješi problem koji muči gotovo svakog korisnika striming servisa - previše izbora, a premalo vremena.

Na Bloomberg Tech konferenciji u San Francisku, Netflix-ova direktorka za proizvode i tehnologiju Elizabet Stoun otkrila je da kompanija već koristi generativnu AI i obradu prirodnog jezika kako bi pretplatnicima pomogla da lakše pronađu filmove i serije koje žele da gledaju.

Kako prenosi TNW, Stoun je opisala problem kao frustraciju sa kojom se korisnici svakodnevno susrijeću: "Ima previše sadržaja, kako da u svemu tome pronađem smisao, šta je uopšte za mene i šta je ono pravo u ovom trenutku?"

Prema njenim riječima, Netflix već testira mogućnost pronalaženja sadržaja na osnovu raspoloženja korisnika, dok se paralelno radi i na glasovnom interfejsu koji bi dodatno pojednostavio pretragu. Cilj je da iskustvo postane "personalizovanije, interaktivnije i imerzivnije".

Izvor: SmartLife / Netflix

Netflix godinama tvrdi da ogromna većina pregleda dolazi upravo iz preporuka koje servis prikazuje korisnicima, a ne kroz klasičnu pretragu. Zbog toga je sistem preporuka jedan od najvažnijih djelova poslovanja kompanije, ali istovremeno i potencijalna slaba tačka ukoliko konkurencija pronađe efikasniji način da korisnicima predstavi sadržaj.

Problem je što se tržište u međuvremenu promijenilo.

Dok se Netflix fokusirao na izgradnju ogromnog kataloga filmova i serija, YouTube je nastavio da osvaja sve veći dio vremena koje korisnici provode ispred televizora. U takvom okruženju više nije dovoljno samo posjedovati sadržaj koji neko želi da gleda.

Mnogo je važnije da korisnik upravo na vašoj platformi odluči šta želi da gleda, i to dovoljno brzo da ne napusti aplikaciju prije nego što pronađe nešto zanimljivo.

Tu dolazimo do paradoksa sa kojim se Netflix danas suočava. Paraliza izbora koju kompanija pokušava da riješi pomoću vještačke inteligencije dobrim dijelom je posledica sopstvene strategije. Godine agresivnog ulaganja u originalni i licencirani sadržaj stvorile su toliko veliki katalog da je prosječnom korisniku sve teže da pronađe ono što ga zaista zanima.

Drugim riječima, problem i rešenje dolaze iz istog mjesta.

Stoun nije otkrila kada bi glasovna pretraga i novi AI alati mogli da postanu dostupni svim korisnicima, niti je precizirala koje generativne modele Netflix koristi u pozadini. Za sada kompanija govori isključivo o eksperimentima.

Ipak, posle konferencije u San Francisku jedno je jasno. Netflix smatra da je sledeća velika bitka u strimingu borba za pažnju korisnika, a generativna AI trebalo bi da postane alat kojim će tu pažnju zadržati.