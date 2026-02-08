Nove informacije otkrivaju da bi Apple mogao da predstavi iPhone 17e već 19. februara, uz MagSafe i poznati dizajn bez Dynamic Islanda.

Izvor: YouTube / Nick Ackerman

Iako se vjerovalo da iPhone 17e stiže tek na proljeće, najnovije informacije sada ukazuju na mnogo raniji debi - već ovog mjeseca.

Kako tvrdi portal Macwelt, koji se poziva na izvore iz industrije, iPhone 17e biće predstavljen putem saopštenja za javnost 19. februara.

Ako se informacije pokažu kao tačne, to čak ne bi bilo ni preveliko iznenađenje, s obzirom na to da je Apple i iPhone 16e najavio u februaru prošle godine.

U izvještaju se dodaje da će predstojeći iPhone podržavati MagSafe, uz bežično punjenje snagom do 25W. Takođe se navodi da će zadržati notch sa iPhone 16e modela.

S druge strane, japanski portal Mac Otakara tvrdi da će iPhone 17e zadržati dizajn sličan svom prethodniku, odnosno da neće imati Dynamic Island - suprotno ranijim glasinama.

Očekuje se da će iPhone 17e pokretati A19 čipset, kojem će u pomoć priskakati Apple C1X modem druge generacije i N1 čip za bežične mreže. Ostale specifikacije telefona navodno će biti slične onima koje ima iPhone 16e.