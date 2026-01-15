Prema dosadašnjim informacijama, Apple sprema iPhone 17e sa A19 čipom, tanjim okvirima ekrana i velikim povratkom MagSafe-a.

Izvor: YouTube / MacRumors

Apple planira da od ove godine promijeni ustaljenu tradiciju predstavljanja novih telefona. Na primjer, regularni iPhone, koji bi po redoslijedu trebalo da se zove iPhone 18, najverovatnije neće stići ove godine, već tek početkom 2027. Ipak, nasljednika iPhone 16e modela nećemo tako dugo čekati.

Prema dostupnim informacijama, iPhone 17e stiže već u martu 2026. Šta će to povoljniji model donijeti kada zvanično bude predstavljen? Zvaničnih informacija još uvek nema, ali evo šta znamo na osnovu dosadašnjih curenja.

Apple A19 čipset

iPhone 17e bi trebalo da dobije novi A19 čipset, koji će zamijeniti aktuelni A18. Ne radi se o velikom iznenađenju, već o klasičnoj generacijskoj nadogradnji. Štaviše, Apple je ovaj čip već koristio u iPhone 17 modelu. To je zapravo dobra vijest, jer znači da će i povoljniji iPhone nuditi performanse na nivou flagship modela.

Kako je poznato još od septembra, kada je čip prvi put predstavljen, Apple A19 se proizvodi tehnologijom treće generacije 3 nm procesa (N3P) i donosi do 10% bolje CPU performanse u odnosu na A18.

Redizajniran ekran?

Izvor: YouTube / Apple

Prema navodima više izvora, iPhone 17e bi trebalo da dobije tanje okvire oko ekrana, dok dijagonala panela ostaje 6,1 inč. To znači da će i dalje biti najkompaktniji iPhone u ponudi, a uz uže okvire mogao bi da bude i nešto manji, jer nudi isti ekran u manjem kućištu.

U poređenju sa premijum modelima, ekran i dalje neće imati napredne funkcije poput ProMotion-a ili Always-on prikaza. Umjesto klasičnog notch-a, novi povoljniji model bi trebalo da dobije ekran sa Dynamic Island izrezom.

Ako iPhone 17e pređe na ovaj dizajnerski element, to će označiti potpuni kraj originalnog notch-a. Drugim riječima, u ponudi proizvođača više neće biti nijednog telefona sa starim tipom izreza.

Nova selfi kamera sa Center Stage funkcijom

Cela iPhone 17 serija donosi novi prednji senzor sa Center Stage funkcijom, a isti modul bi, prema analitičaru Džefu Puu, trebalo da stigne i u iPhone 17e. Riječ je o senzoru rezolucije 18 MP, koji može dinamički da isječe kadar u portretni ili horizontalni format, prati lica i automatski proširi kadar kada se u sceni pojavi još jedna osoba. Posebno zanimljiva mogućnost je snimanje ultraširokougaonih fotografija i videa dok se telefon drži uspravno.

Konačno i MagSafe?

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Jedan od većih nedostataka prošlogodišnjeg iPhone 16e telefona bio je izostanak MagSafe podrške. Podsjetimo, riječ je o uređaju iz 2025. godine, dok je MagSafe tehnologija prvi put implementirana na iPhone 12, davne 2020. Ko je prešao sa starijeg modela na 16e, morao je da se oprosti od cijelog MagSafe ekosistema dodataka. Ili da kupi MagSafe masku.

iPhone 17e bi, prema svemu sudeći, trebalo da zadrži bežično punjenje koje je imao i prethodnik, ali i da konačno dobije MagSafe protokol. On omogućava punjenje snagom do 15 W, umesto 7,5 W bez magneta, ali i podršku za veliki broj dodataka, poput magnetnih power bankova, novčanika, stativa i raznih držača. Da MagSafe ima smisla potvrđuje i činjenica da na sličan koncept postepeno prelaze i Androidi, poput Google Pixxel linije.

