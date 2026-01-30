Amazon je potvrdio novu rundu otkaza u kojoj će bez posla ostati oko 16.000 zaposlenih, a ključni razlog je sve veća primjena vještačke inteligencije.

Izvor: YouTube / CNBC

Otkazi u tehnološkoj industriji se nastavljaju, a novi talas sada pogađa Amazon. Nakon što je Meta nedavno najavila otpuštanje oko 1.500 zaposlenih u okviru svog Reality Labs odjeljenja, Amazon je potvrdio da započinje novu rundu rezova. Kompanija je još u oktobru najavila otpuštanje 14.000 ljudi, dok je ove nedjelje saopštila da će bez posla ostati još oko 16.000 zaposlenih na korporativnim pozicijama.

Ovo su najveći otkazi u Amazon-u još od 2023. godine, kada je kompanija otpustila čak 27.000 radnika. Iako zvanična lista odjeljenja nije objavljena, navodi se da će rezovi pogoditi ljudske resurse, prodaju, Amazon Web Services i Prime Video. Dugoročni plan kompanije je da se broj zaposlenih, kojih trenutno ima oko 1,58 miliona, smanji za oko 10 odsto.

Kao razlozi se navode pretjerano zapošljavanje tokom pandemije, ali i sve veća uloga generativne vještačke inteligencije. Kako piše Zimo, Amazon smatra da AI već sada može da zamijeni dio korporativnih poslova, što dodatno ubrzava odluku o smanjenju radne snage.

"Neki se možda pitaju zašto smanjujemo broj pozicija kada kompanija dobro posluje", rekla je još u oktobru Bet Galeti, starija potpredsjednica Amazon-a, a zatim objasnila da vještačka inteligencija omogućava brže inovacije nego ikada ranije, ali i da kompanija teži boljoj organizaciji, sa manje slojeva i birokratije - što u praksi znači i manje zaposlenih.

Galeti je tada poručila da Amazon ne ulazi u ciklus stalnih otpuštanja na svakih nekoliko mjeseci. Prema njenim riječima, kompanija će paralelno sa rezovima nastaviti da zapošljava i ulaže u strateške industrije i funkcije koje su ključne za budućnost poslovanja.

O uticaju vještačke inteligencije ranije je govorio i izvršni direktor Amazona Andy Jassy. On smatra da bi AI mogla da poveća efikasnost i smanji ukupnu radnu snagu, ali i da istovremeno stvori nova radna mjesta. Upravo ta dilema - da li AI donosi masovne otkaze ili nove prilike - ostaje jedno od ključnih pitanja savremenog tehnološkog sektora.