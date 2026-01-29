Džefri Hinton upozorava da se vještačka inteligencija razvija brže nego što društvo može da je razumije, reguliše i kontroliše.

Kada jedan od ljudi koji su stvorili temelje vještačke inteligencije kaže da ga njen razvoj danas ispunjava tugom, to nije samo još jedna izjava. Džefri Hinton upozorava da AI napreduje brže nego što društvo može da ga razumije i obuzda, a posljedice tog jaza tek dolaze na naplatu.

Hinton, u javnosti često nazvan "kumom vještačke inteligencije", priznaje da prije više decenija nije mogao ni da nasluti koliko će se sistemi zasnovani na neuronskim mrežama brzo razvijati. U to vrijeme, AI je djelovao kao alat za nauku i istraživanje. Danas, prema njegovim riječima, prerasta u silu koja može da nadmaši institucije, zakone, pa čak i postojeće moralne okvire.

Posebno ga zabrinjava način na koji društvo reaguje - gotovo uvijek "post festum", tek kada su nove tehnologije već masovno uvedene.

Kako je rekao za Business Insider, veliki jezički modeli, autonomni sistemi i generativni AI napreduju tempom koji regulativa i etičke rasprave jednostavno ne mogu da isprate.

Ovakve poruke dolaze u trenutku kada vještačka inteligencija već utiče na gotovo svaku industriju. Od medija i oglašavanja, preko finansija i zdravstva, pa sve do nacionalne bezbjednosti, AI postaje infrastruktura savremenog svijeta. Sve veći broj stručnjaka upozorava da, bez jasnih pravila i međunarodne saradnje, posljedice neće biti samo tehnološke, već i duboko društvene, ekonomske i političke.

Riječi čovjeka koji je pomogao da se rodi savremeni AI zvuče kao kasno, ali snažno upozorenje. Ako čak i arhitekte ove revolucije počinju da strahuju od njenog ishoda, pitanje više nije da li će vještačka inteligencija promijeniti svijet, već da li je svijet spreman za promjene koje dolaze.